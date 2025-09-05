Knattspyrnumaðurinn Bjarki Steinn Bjarkason er kominn í stórt hlutverk hjá ítalska félaginu Venezia. Liðið féll úr ítölsku A-deildinni á síðustu leiktíð og er með fjögur stig eftir tvo leiki á nýju tímabili í B-deildinni.
„Mér líður vel þar. Þetta er sjötta tímabilið mitt á Ítalíu. Tímabilið fer vel af stað og maður er búinn að byrja fyrstu leikina. Ég ætla að halda því áfram og ég er spenntur fyrir tímabilinu,“ sagði Bjarki í samtali við mbl.is.
Hann kom til Venezia árið 2020 en gekk fyrst um sinn illa að vinna sér inn sæti í liðinu. Var hann því lánaður til Catanzaro fyrst og síðan Foggia.
„Ég fór tvisvar suður á lán og svo kom tímabil þar sem ég vildi meiri spiltíma en núna er ég kominn á góðan stað.
Þetta er þolinmæði. Maður þurfti að læra inn á þetta. Til að byrja með talaði maður ekki tungumálið og það tók sinn tíma að komast inn í menninguna.
Núna er ég kominn vel í ítalska umhverfið, kominn með góð tök á ítölsku og líður vel. Þá er þetta auðveldara og svo hef ég vaxið sem leikmaður á sama tíma,“ sagði Bjarki um vegferðina á Ítalíu.