Lára leggur skóna á hilluna

Knattspyrnukonan Lára Kristín Pedersen hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna, 31 árs að aldri. Þetta tilkynnti hún á samfélagsmiðlinum Instagram, en hún lék síðast með Club Brugge í efstu deild Belgíu.
Lára Kristín er uppalin hjá Aftureldingu og á að baki 216 leiki í efstu deild með Aftureldingu, Stjörnunni, Þór/KA, KR og Val.
Hún hefur fimm sinnum orðið Íslandsmeistari og þá lék Lára Kristín tvo A-landsleiki fyrir Íslands hönd.
Einnig lék hún með Fortuna Sittard í Hollandi um skeið og með Napoli á Ítalíu fyrir nokkrum árum.