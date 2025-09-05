Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 18:08 | Uppfært 18:38

Lára leggur skóna á hilluna

Lára Kristín Pedersen í leik með Val á sínum tíma.
Lára Kristín Pedersen í leik með Val á sínum tíma. Ljósmynd/Kristín Hallgrímsdóttir

Knattspyrnukonan Lára Kristín Pedersen hefur ákveðið að leggja skóna á hilluna, 31 árs að aldri. Þetta tilkynnti hún á samfélagsmiðlinum Instagram, en hún lék síðast með Club Brugge í efstu deild Belgíu.

Lára Kristín er uppalin hjá Aftureldingu og á að baki 216 leiki í efstu deild með Aftureldingu, Stjörnunni, Þór/KA, KR og Val.

Hún hefur fimm sinnum orðið Íslandsmeistari og þá lék Lára Kristín tvo A-landsleiki fyrir Íslands hönd.

Einnig lék hún með Fortuna Sittard í Hollandi um skeið og með Napoli á Ítalíu fyrir nokkrum árum.

