Íslenska karlalandsliðið í fótbolta byrjar undankeppni HM 2026 á heimaleik gegn Aserbaídsjan á Laugardalsvelli í dag.
Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari telur að það sé vægast sagt mikilvægt að byrja nýja undankeppni vel.
„Þetta er nálægt því að vera upp á líf og dauða. Við ætlum okkur stóra hluti. Það er í lagi að setja markið hátt og dreyma. Við ætlum að kýla á þetta og við verðum að vinna til að það sé hægt.
Við eigum að vinna þetta lið á góðum degi. Það þarf hins vegar allt að ganga hjá okkur,“ sagði Arnar á blaðamannafundi í gær.