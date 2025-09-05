Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 8:20

Nálægt því að vera upp á líf og dauða

Arnar Gunnlaugsson á blaðamannafundi í gær.
Arnar Gunnlaugsson á blaðamannafundi í gær. mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta byrjar undankeppni HM 2026 á heimaleik gegn Aserbaídsjan á Laugardalsvelli í dag.

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari telur að það sé vægast sagt mikilvægt að byrja nýja undankeppni vel.

„Þetta er nálægt því að vera upp á líf og dauða. Við ætlum okkur stóra hluti. Það er í lagi að setja markið hátt og dreyma. Við ætlum að kýla á þetta og við verðum að vinna til að það sé hægt.

Við eigum að vinna þetta lið á góðum degi. Það þarf hins vegar allt að ganga hjá okkur,“ sagði Arnar á blaðamannafundi í gær.

