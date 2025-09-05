Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 13:10

Spenntir að spila á þessu geggjaða grasi

Bjarki Steinn Bjarkason
Bjarki Steinn Bjarkason mbl.is/Karítas
Jóhann Ingi Hafþórsson
mbl.is

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli í kvöld. Leikurinn er sá fyrsti sem liðið leikur eftir framkvæmdir á vellinum og búið er að leggja nýtt og fallegt blandað gras.

„Þetta er leikur sem við ætlum að reyna að stjórna og vinna. Við verðum allir að vera klárir samt, það er refsað ef við erum ekki upp á okkar besta.

Það er mikill spenningur í hópnum, ferskur andi og allir spenntir að spila á þessu geggjaða grasi. Það lítur mjög vel út.

„Maður vill alltaf spila og gera vel. Það er mikil samkeppni og við erum allir saman í þessu,“ sagði Bjarki Steinn Bjarkason bakvörður landsliðsins í samtali við mbl.is.

mbl.is
Fleira áhugavert
16 ára piltur handtekinn grunaður um íkveikju Þögnin í kjölfarið var ógnvekjandi Ekki ástæða til að breyta og bregðast við Tók á slökkviliðsstjórann að rifja atburðina upp
Fleira áhugavert
Talsverð óvissa um næsta gos Ekki ástæða til að breyta og bregðast við Vill samræma reglur um símabann Bruninn „opnaði augu þjóðarinnar“