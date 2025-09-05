Íslenska karlalandsliðið í fótbolta mætir Aserbaídsjan í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli í kvöld. Leikurinn er sá fyrsti sem liðið leikur eftir framkvæmdir á vellinum og búið er að leggja nýtt og fallegt blandað gras.
„Þetta er leikur sem við ætlum að reyna að stjórna og vinna. Við verðum allir að vera klárir samt, það er refsað ef við erum ekki upp á okkar besta.
Það er mikill spenningur í hópnum, ferskur andi og allir spenntir að spila á þessu geggjaða grasi. Það lítur mjög vel út.
„Maður vill alltaf spila og gera vel. Það er mikil samkeppni og við erum allir saman í þessu,“ sagði Bjarki Steinn Bjarkason bakvörður landsliðsins í samtali við mbl.is.