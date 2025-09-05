Landslið karla í fótbolta vann sannfærandi 5:0-sigur gegn Aserbaídsjan í undankeppni HM á Laugardalsvelli í dag. Varnarmaðurinn Sverrir Ingi Ingason var sáttur með frammistöðu liðsins eftir leik.
„Þetta var góð frammistaða hjá liðinu, sérstaklega í seinni hálfleiknum. Við skorum mikilvægt mark í uppbótartíma í fyrri hálfleik sem gerir það að verkum að þeir þurfa að færa sig framar og það verður því opnari leikur. Við náum að setja fjögur mörk í viðbót þannig að það var mjög jákvætt,“ sagði Sverrir í samtali við mbl.is.
Ísland spilaði afar vel í dag og komu oft á köflum mjög góðir spilakaflar hjá liðinu.
„Við vitum alveg hvað Arnar stendur fyrir og hann vill vera með boltann, við vorum mikið með boltann. Sérstaklega í fyrri hálfleik þá vorum við mikið með boltann og það var erfitt að finna svæði þegar þeir voru dýpri á vellinum.
Mjög góð mörk sem við skorum og hefðum getað skorað fleiri. Þetta voru mikilvæg úrslit fyrir okkur í dag og sterkt að byrja þetta svona.“
Arnar tók við landsliðinu í byrjun árs og fannst Sverri þetta vera besta frammistaðan undir hans stjórn.
„Hann er að aðlagast að okkur og við erum að aðlagast að honum. Það er eðlilegt að þegar þú kemur í landsliðsfótbolta að þú færð ekki mikinn tíma til að vinna, kannski tvær til þrjár æfingar fram að leik.
Við höfum átt góða kafla í mörgum leikjum og síðan höfum við átt kafla sem eru ekki nógu góðir. Þetta var heilsteyptasta frammistaðan hingað til.
Þessi riðill er galopinn, við eigum virkilega erfiðan leik á þriðjudaginn og vonandi getum við farið þangað og gefið þeim leik, strítt þeim og reynt að sækja einhver úrslit. Það gæti gefið okkur byr undir báða vængi,“ sagði Sverrir.
Næsti leikur íslenska landsliðsins er gegn Frakklandi. Sverrir býst við erfiðum leik á þriðjudaginn næstkomandi.
„Það er það fallega við fótbolta, þú getur spilað við þjóðir sem þú átt að vinna og síðan eru þjóðir sem enginn gerir kröfu á að vinna. Við munum reyna að spila okkar leik á köflum, reyna að halda í boltann og reyna að valda einhverjum usla.
Við vitum að þeir eru eitt besta lið í heimi og eru með leikmenn í heimsklassa þannig að við gerum ráð fyrir því að þetta verði öðruvísi leikur,“ sagði Sverrir að lokum.