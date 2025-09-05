Ísland mætir Aserberídsjan í fyrsta leik liðanna í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli klukkan 18:45 í kvöld. Reynsluboltinn Guðlaugur Victor Pálsson ræddi um verkefnið við mbl.is.
„Santos sem vann EM með Portúgal er að þjálfa þá og þeir eru ekki mjög aggressívir. Þeir spila fimm manna vörn og við verðum örugglega mun meira með boltann og þeir reyna eflaust að sækja hratt á okkur.
Við verðum að vera mjög einbeittir og góðir í því sem við stöndum fyrir og ekki pæla of mikið í þeim. Þeir eru samt með leikmenn sem spila með Qarabag sem er Meistaradeildarlið. Það vitlausasta sem við gætum gert er að vanmeta þá.
Með og án bolta þurfum við að vera sterkari en þeir og þá vinnum við þennan leik,“ sagði Guðlaugur.
Leikurinn er sá fyrsti hjá karlaliðinu eftir endurbætur á Laugardalsvelli og Guðlaugur kallar eftir stuðningi frá sem flestum.
„Grasið er frábært og vonandi getum við sýnt okkar rétta andlit og vonandi koma sem flestir á völlinn. Þetta er mjög spennandi hópur og okkar markmið er skýrt. Við viljum fá þjóðina með okkur í það.“