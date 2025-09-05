Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 5.9.2025 | 22:00

„Þeir voru ógeðslega leiðinlegir“

Hákon Arnar Haraldsson í leiknum í kvöld.
Hákon Arnar Haraldsson í leiknum í kvöld. mbl.is/Ólafur Árdal
Bjarni Helgason
Bjarni Helgason

„Þetta verður varla betra, að vinna 5:0 á heimavelli, og við hefðum hæglega getað skorað fleiri mörk,“ sagði Hákon Arnar Haraldsson, fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir stórsigur Íslands gegn Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld.

Leiknum lauk með 5:0-sigri Íslands en Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði tvívegis í leiknum og þá voru þeir Guðlaugur Victor Pálsson, Albert Guðmundsson og Daníel Leó Grétarsson einnig á skotskónum hjá íslenska liðinu.

„Það var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að ná inn þessu marki undir lok fyrri hálfleiks og það breytti leikmyndinni alveg. Þeir voru ógeðslega leiðinlegir, sérstaklega í fyrri hálfleik, þar sem þeir voru nánast eingöngu í því að tefja og hægja á leiknum. Þeir reyndu varla að sækja á okkur en í seinni hálfleik opnaðist mikið svæði sem við nýttum vel og náðum að skora fjögur mörk sem er mjög jákvætt,“ sagði Hákon Arnar.

Komnir lengra en ég bjóst við

Leikmenn íslenska liðsins voru yfirlýsingarglaðir í aðdraganda leiksins og þeir stóðu við stóru orðin í kvöld.

„Við erum komnir mun lengra en ég bjóst við ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Við vorum frábærir í dag en hefðum kannski mátt vera aðeins þolinmóðari í fyrri hálfleik. Við sýndum það samt í dag hversu langt við erum komnir og núna liggur leiðin bara upp á við og við þurfum að byggja ofan á þessa frammistöðu í næstu leikjum.“

Öll pressan á Frökkum

Næsti leikur liðsins er gegn Frakklandi í París þann 9. september og á Guðlaugur von á allt öðruvísi leik í París en á Laugardalsvelli í kvöld.

„Öll pressan er á franska liðinu sem er jákvætt fyrir okkur en það er ekkert gefið í þessu og við getum alveg strítt þeim. Það eru mikil einstaklingæði í þessu franska liði og við þurfum að vera undirbúnir undir það að við verðum ekki jafn mikið með boltann gegn þeim og í kvöld. Þeir munu stýra ferðinni og við þurfum því að verjast vel og freista þess að beita skyndisóknum,“ bætti Hákon Arnar við í samtali við mbl.is.

