„Þetta verður varla betra, að vinna 5:0 á heimavelli, og við hefðum hæglega getað skorað fleiri mörk,“ sagði Hákon Arnar Haraldsson, fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir stórsigur Íslands gegn Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld.
Leiknum lauk með 5:0-sigri Íslands en Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði tvívegis í leiknum og þá voru þeir Guðlaugur Victor Pálsson, Albert Guðmundsson og Daníel Leó Grétarsson einnig á skotskónum hjá íslenska liðinu.
„Það var gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að ná inn þessu marki undir lok fyrri hálfleiks og það breytti leikmyndinni alveg. Þeir voru ógeðslega leiðinlegir, sérstaklega í fyrri hálfleik, þar sem þeir voru nánast eingöngu í því að tefja og hægja á leiknum. Þeir reyndu varla að sækja á okkur en í seinni hálfleik opnaðist mikið svæði sem við nýttum vel og náðum að skora fjögur mörk sem er mjög jákvætt,“ sagði Hákon Arnar.
Leikmenn íslenska liðsins voru yfirlýsingarglaðir í aðdraganda leiksins og þeir stóðu við stóru orðin í kvöld.
„Við erum komnir mun lengra en ég bjóst við ef ég á að vera alveg hreinskilinn. Við vorum frábærir í dag en hefðum kannski mátt vera aðeins þolinmóðari í fyrri hálfleik. Við sýndum það samt í dag hversu langt við erum komnir og núna liggur leiðin bara upp á við og við þurfum að byggja ofan á þessa frammistöðu í næstu leikjum.“
Næsti leikur liðsins er gegn Frakklandi í París þann 9. september og á Guðlaugur von á allt öðruvísi leik í París en á Laugardalsvelli í kvöld.
„Öll pressan er á franska liðinu sem er jákvætt fyrir okkur en það er ekkert gefið í þessu og við getum alveg strítt þeim. Það eru mikil einstaklingæði í þessu franska liði og við þurfum að vera undirbúnir undir það að við verðum ekki jafn mikið með boltann gegn þeim og í kvöld. Þeir munu stýra ferðinni og við þurfum því að verjast vel og freista þess að beita skyndisóknum,“ bætti Hákon Arnar við í samtali við mbl.is.