Tók tíma að brjóta þá niður

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu vann 5:0-stórsigur gegn Aserbaídsjan í undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld. Landsliðsmaðurinn Jón Dagur Þorsteinsson var að vonum kátur eftir leik.
„Mér líður mjög vel, þetta var flott frammistaða í báðum hálfleikum. Auðvitað tók smá tíma að brjóta þá niður en um leið og við náðum því þá fannst mér við bara halda áfram að berja á þeim. Þetta endaði í mjög flottum sigri,“ sagði Jón Dagur í samtali við mbl.is.
Guðlaugur Victor Pálsson kom Íslandi yfir undir blálok fyrri hálfleiks. Jón Dagur sagði að markið hefði verið gríðarlega mikilvægt eftir afar lokaðan fyrri hálfleik.
„Það var mjög mikilvægt að ná að setja fyrsta markið og þá þurftu þeir að fara aðeins ofar og reyna eitthvað. Þeir voru þéttir fyrir og erfitt að brjóta þá niður en um leið og þeir urðu þreyttir þá myndaðist svæði,“ sagði Jón Dagur.
Ísland spilaði magnaðan fótbolta í seinni hálfleik og lagði Jón Dagur upp á Ísak Bergmann Jóhannesson í þriðja markinu eftir magnað samspil.
„Það var virkilega flott mark og gaman að sjá Ísak skora tvö í dag, hann var óheppinn að ná ekki þrennunni. Þetta var virkilega flott frammistaða og frábært þriðja mark,“ sagði Jón Dagur.
Þetta er þriðji landsleikjaglugginn hjá Arnari, finnst þér hann vera að komast betur inn í hlutina?
„Já, og við erum líka að komast betur inn í hlutina sem hann er að leggja upp. Auðvitað tekur það tíma þegar nýr þjálfari kemur inn með nýjar áherslur. Ég held að það sé í báðar áttir en virkilega flott frammistaða í dag og við þurfum bara að byggja ofan á það.“
Ísland á erfitt verkefni fyrir höndum en liðið mun mæta Frakklandi á þriðjudaginn næstkomandi í París.
„Nú þurfa menn að ná sér góðum aftur, það eru nokkrir dagar í leik og ferðalag framundan. Við þurfum bara að vera klárir aftur á þriðjudaginn, þetta verður öðruvísi leikur á móti virkilega góðu liði en við ætlum að gefa þeim leik,“ sagði Jón Dagur.