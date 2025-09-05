„Það var ekki mikið í gangi í dag,“ sagði Elías Rafn Ólafsson, markvörður íslenska karlalandsliðsins í fótbolta, í samtali við mbl.is eftir stórsigur Íslands gegn Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni HM á Laugardalsvelli í kvöld.
Leiknum lauk með 5:0-sigri Íslands en Ísak Bergmann Jóhannesson skoraði tvívegis í leiknum og þá voru þeir Guðlaugur Victor Pálsson, Albert Guðmundsson og Daníel Leó Grétarsson einnig á skotskónum hjá íslenska liðinu.
„Hjá mér snérist þetta að mestu leyti um það að halda einbeitingu. Þú þarft að vera klár ef það kemur eitthvað upp á. Þetta var mjög góð liðsframmistaða, við leyfðum þeim ekki að skapa sér neitt á meðan við sköpuðum okkur helling, sem er æðislegt,“ sagði Elías Rafn.
Elías Rafn þurfti aldrei að taka á honum stóra sínum í markinu í kvöld en framundan er leikur gegn Frakklandi í París á þriðjudaginn kemur.
„Það er alltaf betra þegar það er lítið að gera hjá manni. Markmiðið í hverjum einasta leik er að liðið spili það vel að það sé lítið sem ekkert að gera hjá markverðinum. Það er gott að fara með þessa frammistöðu inn í Frakkaleikinn sem verður öðruvísi leikur. Það verður eflaust aðeins meira að gera hjá mér í París, ég býst við því,“ bætti Elías við í samtali við mbl.is.