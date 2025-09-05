Viljum gera Laugardalsvöllinn að vígi

Jón Dagur Þorsteinsson, landsliðsmaður í fótbolta, er spenntur fyrir leiknum við Aserbaídsjan í kvöld en Ísland byrjar nýja undankeppni HM á Laugardalsvelli klukkan 18.45.
„Við erum búnir að skoða þá. Þeir eru margir að spila í Evrópukeppnunum. Þetta eru sterkir leikmenn og við verðum að eiga góðan leik en á sama tíma gerum við þær kröfur á okkur að vinna þennan leik.
Það er kominn tími á að byrja undankeppni vel. Við byrjuðum á tveimur heimaleikjum síðast og fengum eitt stig út úr þeim. Við viljum ná í úrslit.
Það er alltaf gaman að spila heima og svo skemmir veðrið ekki fyrir. Við viljum gera Laugardalsvöllinn að alvöruvígi aftur,“ sagði Jón Dagur við mbl.is.