Viljum gera Laugardalsvöllinn að vígi

Jón Dagur Þorsteinsson á æfingu með landsliðinu.
Jón Dagur Þorsteinsson á æfingu með landsliðinu.
Jóhann Ingi Hafþórsson
Jóhann Ingi Hafþórsson

Jón Dagur Þorsteinsson, landsliðsmaður í fótbolta, er spenntur fyrir leiknum við Aserbaídsjan í kvöld en Ísland byrjar nýja undankeppni HM á Laugardalsvelli klukkan 18.45.

„Við erum búnir að skoða þá. Þeir eru margir að spila í Evrópukeppnunum. Þetta eru sterkir leikmenn og við verðum að eiga góðan leik en á sama tíma gerum við þær kröfur á okkur að vinna þennan leik.

Það er kominn tími á að byrja undankeppni vel. Við byrjuðum á tveimur heimaleikjum síðast og fengum eitt stig út úr þeim. Við viljum ná í úrslit.

Það er alltaf gaman að spila heima og svo skemmir veðrið ekki fyrir. Við viljum gera Laugardalsvöllinn að alvöruvígi aftur,“ sagði Jón Dagur við mbl.is.

