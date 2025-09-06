Frábært að upplifa þetta með honum

Íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu vann 5:0-stórsigur gegn Aserbaídsjan í undankeppni HM á Laugardalsvelli í gærkvöld.
„Mér líður ótrúlega vel, þetta var mjög góður leikur hjá okkur. Þeir voru þéttir og voru mjög aftarlega í fyrri hálfleik og þá er erfitt að brjóta ísinn. Guðlaugur Victor [Pálsson] gerði vel að skora úr hornspyrnunni sem við fáum rétt fyrir hálfleik og þá var seinni hálfleikurinn frábær hjá okkur,“ sagði Andri í samtali við mbl.is.
Mark Guðlaugs Victors kom undir blálok fyrri hálfleiks og sagði Andri að það hefði verið gríðarlega mikilvægt fyrir seinni hálfleikinn.
„Þetta hefði verið allt annar leikur ef við hefðum farið inn í seinni hálfleikinn ennþá í stöðunni 0:0. Það var mjög þægilegt að fá þetta mark rétt fyrir hálfleik,“ sagði Andri
Spilamennska íslenska liðsins var frábær í gærkvöld og sagði Andri að leikmennirnir væru byrjaðir að þekkja hvern annan mjög vel á vellinum.
„Þetta sýnir hvað við erum komnir langt sem lið. Við leikmennirnir erum farnir að þekkja hvern annan mjög vel og heilt yfir var þetta mjög jákvæður leikur.
Andri fór út af fyrir yngri bróður sinn, Daníel Tristan Guðjohnsen, sem spilaði sinn fyrsta landsleik í gærkvöld.
„Það var frábært, ég var mjög stoltur eldri bróður. Það er alltaf mjög sérstakt að spila sinn fyrsta landsleik og frábært fyrir mig að upplifa það með honum,“ sagði Andri.