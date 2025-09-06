Rekinn eftir tapið á Laugardalsvelli

Portúgalska þjálfaranumFernando Santos var vikið frá störfum sem þjálfari Aserbaídsjan í fótbolta eftir tapið stóra gegn Íslandi í undankeppni HM á Laugardalsvelli í gær, 5:0.
Oxu í Aserbaídsjan greinir frá að forráðamenn knattspyrnusambandsins þar í landi hafi verið allt annað en sáttir við leikinn í gær og vikið Santos frá störfum.
Hann er þekktastur fyrir að stýra portúgalska landsliðinu frá 2014 til 2022 og gerði hann heimaþjóðina að Evrópumeisturum árið 2016. Hann tók við Aserbaídsjan á síðasta ári.