Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 6.9.2025 | 15:28 | Uppfært 15:54

Rekinn eftir tapið á Laugardalsvelli

Fernando Santos á Laugardalsvelli í gær.
Fernando Santos á Laugardalsvelli í gær. mbl.is/Ólafur Árdal

Portúgalska þjálfaranumFernando Santos var vikið frá störfum sem þjálfari Aserbaídsjan í fótbolta eftir tapið stóra gegn Íslandi í undankeppni HM á Laugardalsvelli í gær, 5:0.

Oxu í Aserbaídsjan greinir frá að forráðamenn knattspyrnusambandsins þar í landi hafi verið allt annað en sáttir við leikinn í gær og vikið Santos frá störfum.

Hann er þekktastur fyrir að stýra portúgalska landsliðinu frá 2014 til 2022 og gerði hann heimaþjóðina að Evrópumeisturum árið 2016. Hann tók við Aserbaídsjan á síðasta ári.

Hraunuðu yfir þjálfara Aserbaídsjans í hálftíma
Frétt af mbl.is

Hraunuðu yfir þjálfara Aserbaídsjans í hálftíma
mbl.is
Fleira áhugavert
Vill samræma reglur um símabann Ómögulegt að spá fyrir um eftirlaun Helga Magnúsar Einmanaleiki vaxandi vandi Rannsókn á bruna enn ekki lokið
Fleira áhugavert
Vissi ekki að hann yrði á nærbuxunum einum klæða Yfir 1.600 hafa aðgang að LÖKE Rannsókn á bruna enn ekki lokið Ekki verið boðið sæti við borðið