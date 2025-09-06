Hulda Björg Hannesdóttir fyrirliði Þór/KA var allt annað en sátt eftir 4:1 tap á móti Stjörnunni í Bestu deildinni í kvöld. Spurð út í úrslit leiksins sagði Hulda Björg þetta:
„Við byrjum ekki leikinn og erum undir allan fyrri hálfleikinn. Þær eru bara með boltann fyrir framan vítateiginn okkar allan fyrri hálfleikinn sem þreytir okkur mikið. Við erum eftir á í baráttum.
Síðan náum við að koma okkur í gang, skiptum um kerfi, setjum strax mark fyrir hálfleikinn. Í seinni hálfleik erum við að reyna sækja mark og þær klára bara allar sínar skyndisóknir með marki. Það er munurinn á liðunum í dag.“
Þið dettið niður í neðri hlutann með þessu tapi og Stjarnan er að komast í mjög góða stöðu fyrir síðustu tvær umferðirnar. Sérðu möguleika fyrir Þór/KA á að enda í efri hlutanum þegar deildin skiptist?
„Við verðum bara að gera allt sem við getum til að klára næstu tvo leiki. Þór/KA á ekki að vera á þessum stað og þetta er til skammar fyrir okkur. Við verðum að taka 6 stig út úr síðustu tveimur leikjunum áður en deildin skiptist fyrir okkur sjálfar og fólkið sem er að styðja við bakið á okkur fyrir norðan og enda í efri hlutanum.“
Næsti leikur hjá ykkur er á móti Þrótti sem er ofar í deildinni. Er möguleiki á að vinna Þrótt?
„Ég væri ekki til í að vera Þróttur að fara mæta okkur í næsta leik eftir þennan leik hjá okkur. Við erum drullufúlar með okkur sjálfar og skömmumst okkar eftir þessa frammistöðu. Á sama tíma hafa þær misst góða leikmenn og eru með minni breidd en áður. Núna erum við komin í slæma stöðu sem við ætlum og munum spyrna okkur upp úr og ég bara vorkenni Þrótti að vera mæta okkur í næsta leik,“ sagði Hulda Björg í samtali við mbl.is.