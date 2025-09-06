Stjarnan fór illa með Þór/KA

Stjarnan tók á móti Þór/KA í bestu deild kvenna í dag og lauk leiknum með sigri Stjörnunnar 4:1. Eftir leikinn eru Stjörnukonur með 22 stig fimmta sæti en Þór/KA er með 21 stig í sjötta.
Leikurinn fór rólega af stað og var tíðindalítill framan af. Á 20. mínútu kom fyrsta mark leiksins og var það Gyða Kristín Gunnarsdóttir sem skoraði það fyrir Stjörnukonur eftir darraðardans í vítateig Þór/KA. Staðan orðin 1:0 fyrir Stjörnukonur.
Þór/KA jafnaði leikinn með stórkostlegu marki á 35. mínútu leiksins. Það gerði Karen María SIgurgeirsdóttir með skoti fyrir utan teig. Skotið var fast og hátt og kom Bridgette Nicole Skipa engum vörnum við. Staðan 1:1 í hálfleik.
Seinni hálfleikur var rólegur framan af. Þór/KA sótti meira til að byrja með en þegar líða tók á hálfleikinn fóru Stjörnukonur að taka öll völd á vellinum og sækja meira.
Á þriggja mínútna kafla fékk Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir þrjú fín færi til að skora. Á 60. mínútu tókst henni að skora úr sinni þriðju tilraun og koma Stjörnunni 2:1 yfir. Markið kom eftir fyrirgjöf sem Jessica Grace Berlin missti af í marki Þórs/KA og Úlfa komst í boltann og setti hann yfir línuna. Staðan orðin 2:1 fyrir Stjörnuna.
Stjörnukonur voru talsvert betra liðið í seinni hálfleik og á 69. mínútu fengu Stjörnukonur hornspyrnu. Úr hornspyrnunni virtist Snædís María Jörundsdóttir skora en markið var dæmt af vegna brots á Jessicu í markinu. Við nánari athugun var ekki að sjá að neitt brot hafi átt sér stað.
Á 81. Mínútu skoraði Stjarnan þriðja markið. Það var Gyða Kristín Gunnarsdóttir sem skoraði eftir sendingu frá Fanneyju Lísu Jóhannesdóttur.
Á 85. mínútu skiptu þær Gyða Kristín og Fanney Lísa um hlutverk þegar Fanney Lísa skoraði sjálf eftir sendingu frá Gyðu Kristínu. Staðan orðin 4:1 fyrir Stjörnuna. Fleiri urðu mörkin ekki og Stjarnan vann stóran sigur á Þór/KA.
