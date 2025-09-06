Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 6.9.2025 | 17:56

Stjarnan fór illa með Þór/KA

Betsy Hassett úr Stjörnunni og Hulda Ósk Jónsdóttir úr Þór/KA …
Betsy Hassett úr Stjörnunni og Hulda Ósk Jónsdóttir úr Þór/KA í baráttunni. Ljósmynd/Þórir Tryggvason
mbl.is

Jón Kristinn Jónsson

jonkr@mbl.is

Stjarnan tók á móti Þór/KA í bestu deild kvenna í dag og lauk leiknum með sigri Stjörnunnar 4:1. Eftir leikinn eru Stjörnukonur með 22 stig fimmta sæti en Þór/KA er með 21 stig í sjötta.

Leikurinn fór rólega af stað og var tíðindalítill framan af. Á 20. mínútu kom fyrsta mark leiksins og var það Gyða Kristín Gunnarsdóttir sem skoraði það fyrir Stjörnukonur eftir darraðardans í vítateig Þór/KA. Staðan orðin 1:0 fyrir Stjörnukonur.

Þór/KA jafnaði leikinn með stórkostlegu marki á 35. mínútu leiksins. Það gerði Karen María SIgurgeirsdóttir með skoti fyrir utan teig. Skotið var fast og hátt og kom Bridgette Nicole Skipa engum vörnum við. Staðan 1:1 í hálfleik.

Seinni hálfleikur var rólegur framan af. Þór/KA sótti meira til að byrja með en þegar líða tók á hálfleikinn fóru Stjörnukonur að taka öll völd á vellinum og sækja meira.

Á þriggja mínútna kafla fékk Úlfa Dís Kreye Úlfarsdóttir þrjú fín færi til að skora. Á 60. mínútu tókst henni að skora úr sinni þriðju tilraun og koma Stjörnunni 2:1 yfir. Markið kom eftir fyrirgjöf sem Jessica Grace Berlin missti af í marki Þórs/KA og Úlfa komst í boltann og setti hann yfir línuna. Staðan orðin 2:1 fyrir Stjörnuna.

Stjörnukonur voru talsvert betra liðið í seinni hálfleik og á 69. mínútu fengu Stjörnukonur hornspyrnu. Úr hornspyrnunni virtist Snædís María Jörundsdóttir skora en markið var dæmt af vegna brots á Jessicu í markinu. Við nánari athugun var ekki að sjá að neitt brot hafi átt sér stað.

Á 81. Mínútu skoraði Stjarnan þriðja markið. Það var Gyða Kristín Gunnarsdóttir sem skoraði eftir sendingu frá Fanneyju Lísu Jóhannesdóttur.

Á 85. mínútu skiptu þær Gyða Kristín og Fanney Lísa um hlutverk þegar Fanney Lísa skoraði sjálf eftir sendingu frá Gyðu Kristínu. Staðan orðin 4:1 fyrir Stjörnuna. Fleiri urðu mörkin ekki og Stjarnan vann stóran sigur á Þór/KA.

Lýsing uppfærist sjálfkrafa

Allar lýsingar í beinni

Aðrir virkir leikir

Stjarnan 26:27 Minaur Baia Mare opna
70. mín. Leik lokið Minaur Baia Mare fer áfram í Evrópudeildina eftir nauman sigur í vítakeppni.
Haukar 27:31 ÍR opna
60. mín. Vaka Líf Kristinsdóttir (ÍR) skoraði mark

Leiklýsing

Stjarnan 4:1 Þór/KA opna loka
90. mín. Leik lokið
mbl.is
Fleira áhugavert
Kapall slitnaði þrátt fyrir að standast skoðun Ómögulegt að spá fyrir um eftirlaun Helga Magnúsar 16 ára piltur handtekinn grunaður um íkveikju Aðgerðir vegna Gasa ræddar í ríkisstjórn
Fleira áhugavert
Ómögulegt að spá fyrir um eftirlaun Helga Magnúsar Stefnir í 3 og hálfs árs lokun á leikskólanum Á þeim tíma verða til börn Rannsókn á bruna enn ekki lokið