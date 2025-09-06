Anna María Baldursdóttir var hæstánægð með 4:1-sigur á Þór/KA í dag. Með sigrinum stekkur Stjarnan upp í 5. sæti deildarinnar og í efri hluta deildarinnar. Anna María hafði þetta að segja eftir leikinn:
„Í rauninni er það ákefðin og orkan sem við vorum með allan leikinn. Við sköpuðum fullt af færum og spiluðum vel sem skóp sigur okkar í dag.“
Fyrri hálfleikurinn er daufur á að horfa og Þór/KA síst lakara liðið í fyrri hálfleik. Síðan komið þið dýrvitlausar í seinni hálfleikinn og skorið þrjú mörk. Hvað fór fram í hálfleik sem gerði það að verkum?
„Við fórum yfir stöðuna og hvað við gætum bætt. Hvaða svæði væru opin og inn í hvaða svæði við ættum að setja boltann. Það skapaði síðan fullt af færum og gaf okkur þessi mörk.“
Þið farið í 5. sætið með þessum sigri. Áttu von á því að Stjarnan haldi sér þar í síðustu tveimur umferðunum?
„Já ef við höldum svona áfram og hugsum bara um okkar leik þá ættum við að geta haldið þessu sæti og það er auðvitað markmiðið,“ sagði Anna María í samtali við mbl.is.