Þrjú lið berjast um tvö sæti – Höttur/Huginn féll

Það stefnir í æsilega lokaumferð í 2. deild karla í fótbolta en Þróttur úr Vogum, Ægir og Grótta berjast um tvö efstu sætin og sæti í 1. deildinni.
Þróttur er í toppsætinu með 42 stig eftir sigur á Hetti/Hugin, 2:1, á heimavelli í næstsíðustu umferðinni í dag. Höttur/Huginn er fallinn fyrir vikið. Marti Prera kom Hetti/Hugin yfir á 24. mínútu en þeir Guðni Sigþórsson og Auðun Gauti Auðunsson svöruðu fyrir Þrótt.
Ægir og Grótta eru bæði með 41 stig. Ægir sigraði Dalvík/Reyni á heimavelli í Þorlákshöfn, 2:1. Daníel Karl Þrastarsson og Bjarki Rúnar Jónínuson skoruðu mörk Ægis. Þröstur Mikael Jónasson skoraði fyrir norðanmenn.
Grótta fór illa með Hauka á útivelli á Ásvöllum og vann 6:0. Andri Freyr Jónasson skoraði tvö mörk fyrir Gróttu og þeir Björgvin Brimi Andrésson, Axel Sigurðarson, Grímur Ingi Jakobsson og Pétur Theódór Árnason skoruðu einnig.
Víðir, Kári og KFG geta fallið í lokaumferðinni. Víðir er með 20 stig í ellefta sæti, Kári með 21 stig í tíunda og KFG með 22 í níunda.
Kári frá Akranesi fór upp fyrir Víði með útisigri á Víkingi Ólafsvík, 4:2. Sigurjón Logi Bergþórsson, Matthías Daði Gunnarsson, Mikael Hrafn Helgason og Þór Llorens Þórðarson skoruðu fyrir Kára. Kwame Quee og Björn Darri Ásmundsson skoruðu mörk Víkings.
Víðir úr Garði tapaði fyrir KFA, 2:0, á útivelli í Neskaupstað. Matheus Bissi og Geir Sigurbjörn Ómarsson skoruðu mörkin.
KFG úr Garðabæ tapaði fyrir Kormáki/Hvöt á útivelli á Blönduósi, 3:1. Kristinn Bjarni Andrason gerði tvö mörk fyrir Kormák/Hvöt og Matheus Bettio eitt. Djordje Biberdzic skoraði mark KFG.