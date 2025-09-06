Úrslitaleikur Þórs og Þróttar í lokaumferðinni – Fjölnir fallinn

Þór fór upp í toppsæti 1. deildar karla í fótbolta með heimasigri á Fjölni, 2:1, í Boganum á Akureyri í dag.
Úrslitin þýða að Þór mætir Þrótti á útivelli í úrslitaleik um sæti í Bestu deildinni í lokaumferðinni næsta laugardag, þar sem sigurvegarinn fer upp í Bestu deildina. Þá er Fjölnir fallinn niður í 2. deild.
Clement Bayiha kom Þór yfir á 17. mínútu en Orri Þorhallsson jafnaði á 45. mínútu. Sigfús Fannar Gunnarsson skoraði sigurmarkið úr víti á 84. mínútu.
Þróttur missti toppsætið þar sem liðið tapaði fyrir HK í Kórnum, 5:2. Jóhann Þór Arnarsson reyndist Þrótturum erfiður en hann skoraði þrennu.
Magnús Arnar Pétursson og Ívar Örn Jónsson komu HK í 2:0. Hlynur Þórhallsson minnkaði muninn á 66. mínútu en Jóhann Þór svaraði með tveimur mörkum fyrir HK.
Njörður Þórhallsson minnkaði muninn á 87. mínútu en Jóhann gulltryggði þriggja marka sigur HK í uppbótartíma með sínu þriðja marki. HK er í fjórða sæti með 37 stig og nægir jafntefli gegn Völsungi á útivelli til að tryggja sér sæti í umspilinu.
Njarðvík getur enn náð toppsætinu þrátt fyrir tap gegn grönnunum í Keflavík á útivelli, 2:1. Njarðvík er tveimur stigum á eftir Þór og fer upp í Bestu deildina með heimasigri á Grindavík í lokaumferðinni ef Þróttur og Þór skilja jafnir.
Eiður Orri Ragnarsson og Marin Mudrazija skoruðu mörk Keflavíkur á 70. og 74. mínútu. Oumar Diouck gerði mark Njarðvíkur í uppbótartíma.
Leiknir úr Reykjavík vann Selfoss í miklum fallslag á heimavelli, 2:0. Kári Steinn Hlífarsson og Þorsteinn Emil Jónsson skoruðu mörk Leiknis, sem er nú í tíunda sæti, með einu stigi meira en Selfoss sem verður í fallsæti fyrir lokaumferðina.
Það var ekki aðeins Leiknir sem vann dýrmætan sigur í botnbaráttunni því Grindavík sigraði ÍR, 3:1, og kom þannig í veg fyrir að vera í fallsæti fyrir síðustu umferðina.
Renato Punyed kom ÍR yfir á 20. mínútu en Adam Árni Róbertsson svaraði með mörkum á 33. og 43. mínútu og Manuel Gavilan gerði þriðja markið á 54. mínútu.
Þá getur Fylkir enn fallið eftir tap á heimavelli fyrir Völsungi, 2:1. Benedikt Daríus Garðarsson kom Fylki yfir á 26. mínútu en Elvar Árni Aðalsteinsson og Gestur Aron Sörensson svöruðu fyrir Völsung á 74. og 76. mínútu.
Staðan fyrir lokaumferðina:
Lokaumferðin:
Fjölnir - Leiknir
Völsungur - HK
ÍR - Fylkir
Þróttur - Þór
Njarðvík - Grindavík
Selfoss - Keflavík