Úrslitaleikur Þórs og Þróttar í lokaumferðinni – Fjölnir fallinn

Þór fór upp í toppsæti 1. deildar karla í fótbolta með heimasigri á Fjölni, 2:1, í Boganum á Akureyri í dag.

Úrslitin þýða að Þór mætir Þrótti á útivelli í úrslitaleik um sæti í Bestu deildinni í lokaumferðinni næsta laugardag, þar sem sigurvegarinn fer upp í Bestu deildina. Þá er Fjölnir fallinn niður í 2. deild.

Clement Bayiha kom Þór yfir á 17. mínútu en Orri Þorhallsson jafnaði á 45. mínútu. Sigfús Fannar Gunnarsson skoraði sigurmarkið úr víti á 84. mínútu.

Þróttur missti toppsætið þar sem liðið tapaði fyrir HK í Kórnum, 5:2. Jóhann Þór Arnarsson reyndist Þrótturum erfiður en hann skoraði þrennu.

Magnús Arnar Pétursson og Ívar Örn Jónsson komu HK í 2:0. Hlynur Þórhallsson minnkaði muninn á 66. mínútu en Jóhann Þór svaraði með tveimur mörkum fyrir HK.

Njörður Þórhallsson minnkaði muninn á 87. mínútu en Jóhann gulltryggði þriggja marka sigur HK í uppbótartíma með sínu þriðja marki. HK er í fjórða sæti með 37 stig og nægir jafntefli gegn Völsungi á útivelli til að tryggja sér sæti í umspilinu.

Njarðvík getur enn náð toppsætinu þrátt fyrir tap gegn grönnunum í Keflavík á útivelli, 2:1. Njarðvík er tveimur stigum á eftir Þór og fer upp í Bestu deildina með heimasigri á Grindavík í lokaumferðinni ef Þróttur og Þór skilja jafnir.

Eiður Orri Ragnarsson og Marin Mudrazija skoruðu mörk Keflavíkur á 70. og 74. mínútu. Oumar Diouck gerði mark Njarðvíkur í uppbótartíma.

Leiknir úr Reykjavík vann Selfoss í miklum fallslag á heimavelli, 2:0. Kári Steinn Hlífarsson og Þorsteinn Emil Jónsson skoruðu mörk Leiknis, sem er nú í tíunda sæti, með einu stigi meira en Selfoss sem verður í fallsæti fyrir lokaumferðina.

Það var ekki aðeins Leiknir sem vann dýrmætan sigur í botnbaráttunni því Grindavík sigraði ÍR, 3:1, og kom þannig í veg fyrir að vera í fallsæti fyrir síðustu umferðina.

Renato Punyed kom ÍR yfir á 20. mínútu en Adam Árni Róbertsson svaraði með mörkum á 33. og 43. mínútu og Manuel Gavilan gerði þriðja markið á 54. mínútu.

Þá getur Fylkir enn fallið eftir tap á heimavelli fyrir Völsungi, 2:1. Benedikt Daríus Garðarsson kom Fylki yfir á 26. mínútu en Elvar Árni Aðalsteinsson og Gestur Aron Sörensson svöruðu fyrir Völsung á 74. og 76. mínútu.

Staðan fyrir lokaumferðina:

  1. Þór 42
  2. Þróttur 41
  3. Njarðvík 40
  4. HK 37
  5. ÍR 37
  6. Keflavík 34
  7. Völsungur 25
  8. Grindavík 21
  9. Fylkir 20
  10. Leiknir R. 29
  11. Selfoss 19
  12. Fjölnir 15

Lokaumferðin: 

Fjölnir - Leiknir
Völsungur - HK
ÍR - Fylkir
Þróttur - Þór
Njarðvík - Grindavík
Selfoss - Keflavík 

  • Liðið sem vinnur deildina fer beint upp, liðin í 2.-5. sæti fara í umspil og neðstu tvö falla.
