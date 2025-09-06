Var ekki viss hvort þetta væri mitt mark

Landsliðsmaðurinn Kristian Nökkvi Hlynsson skoraði sitt fyrsta mark fyrir landsliðið í 5:0-sigri á Aserbaídsjan í undankeppni HM á Laugardalsvelli í gærkvöld.
„Mér líður vel, þetta var frábær sigur og ég held að við sýndum fólkinu að þetta er gott lið sem við höfum hérna,“ sagði Kristian í samtali við mbl.is.
Kristian kom inn á í leiknum og skoraði sitt fyrsta
„Já það er magnað, ég vissi ekki fyrst hvort þetta væri mitt mark en þetta er skráð á mig þannig ég tek það,“ sagði Kristian.
Ísland fer vel af stað í D-riðli og sagði Kristian að það væri mjög mikilvægt að byrja undankeppnina vel.
„Það er mjög mikilvægt. Þetta eru mikilvægu leikirnir, þótt þetta séu leikir sem við eigum að vinna þá er mikilvægt að vinna þá,“ sagði Kristian.
Næsti leikur íslenska landsliðsins er gegn Frakklandi á þriðjudaginn næstkomandi.
„Við ætlum að reyna að ná einhverju úr þeim leik. Það er alveg hægt en við þurfum að leggja okkur alla fram í það verkefni og ná einhverju út úr því,“ sagði Kristian að lokum.