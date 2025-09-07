„Líðanin er mjög góð. Það eru allir fullir sjálfstrausts,“ sagði Daníel Leó Grétarsson, miðvörður íslenska landsliðsins í knattspyrnu, í samtali við mbl.is á liðshóteli Íslands í París í dag.
Eftir 5:0-sigur á Aserbaídsjan í fyrsta leik undankeppni HM 2026 á föstudagskvöld tekur við stórt verkefni gegn Frakklandi á þriðjudagskvöld.
„Auðvitað gekk mjög vel í síðasta leik en maður er svolítið búinn að setja það í reynslubankann og fókusar á næsta leik. Við vitum að þetta verður erfitt en við höfum trú á verkefninu. Við ætlum okkur á HM og þá verðum við að taka hvern leik alvarlega,“ sagði Daníel Leó.
Hvernig hefur gengið að setja Aserbaídsjan leikinn í baksýnisspegilinn?
„Því lengur sem þú ert búinn að vera í þessu því auðveldara áttu með að fara ekki of langt upp þegar vel gengur og ekki of langt niður þegar illa gengur. Ef þér tekst að halda þessu jafnvægi ertu fljótur að ná fókus á næsta leik,“ sagði hann.
Daníel Leó reiknar með gjörólíkum leik gegn Frakklandi samanborið við leikinn gegn Aserbaídsjan.
„Ég sé fyrir mér leik þar sem við ætlum að vera skipulagðir og fara eftir plani sem er búið að setja upp fyrir okkur. Ef við gerum það og gerum það vel þá höfum við alveg trú á þessu verkefni.“
Hann kvaðst því bjartsýnn á að íslenska liðið geti strítt því franska og jafnvel náð í eitt stig.
„Já, maður fer aldrei inn í leik til þess að tapa honum. Við förum alltaf inn í leikinn til þess að ná í stig eða þrjú stig. Við förum brattir inn í leikinn,“ sagði Daníel Leó.