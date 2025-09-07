„Erum ekki að spila við hverja sem er“

„Það fer ljómandi vel um okkur,“ sagði Sverrir Ingi Ingason, miðvörður íslenska landsliðsins í knattspyrnu, í samtali við mbl.is á liðshóteli Íslands í París í dag.
„Við komum hérna seinni partinn í gær og áttum smá endurgjafar fund um leikinn gegn Aserum í gærkvöldi. Svo var farið í hvíld og vorum að klára æfingu núna þannig að við erum að jafna okkur líkamlega eftir leikinn. Það fer vel um okkur og við erum á góðum stað,“ sagði Sverrir Ingi.
Hann sagði íslenska liðið búið að setja glæsilegan 5:0-sigur á Aserbaídsjan að baki sér.
„Ég held að við séum alveg komnir þangað. Við fórum yfir það í gærkvöldi að við ætluðum að skilja þann leik eftir af því að við þyrftum núna að fara að fókusa á þriðjudaginn.
Við erum ekkert að fara að spila við hverja sem er. Þetta er lið í heimsklassa. Öll okkar einbeiting fer beint yfir á það hvernig leikplanið okkar verður og hvernig sá leikur mun verða. Við erum byrjaðir að teikna það upp og undirbúum okkur undir það.“
Spurður hvernig íslenska liðið kæmi til með að nálgast leikinn gegn Frakklandi sagði Sverrir Ingi:
„Það segir sig sjálft að þetta verður öðruvísi leikur en á föstudaginn. Við erum að fara að spila við landslið í heimsklassa, eitt af bestu landsliðum í heimi, þannig að þetta verður öðruvísi leikur.
Við verðum örugglega töluvert minna með boltann en í leiknum á föstudaginn og þurfum að verjast töluvert meira en við þurftum að gera þá. Það er bara verkefni sem við erum spenntir fyrir að takast á við.
Í þessum fótboltaheimi koma leikir þar sem þú ert talinn vera sterkari aðilinn og svo ertu talinn vera veikari aðilinn í einhverjum leikjum.
Við berum virðingu fyrir því hversu sterkir Frakkarnir eru en erum staðráðnir í að fara þarna og halda áfram að spila okkar leik, sem við höfum verið að gera í síðustu leikjum, bæði með og án bolta.
Þetta verður alvöru prófraun fyrir okkur og okkur finnst við vera komnir á þann stað að við getum aðeins skorað á sjálfa okkur.“
Hann bætti því þá við að íslenska liðið sé bjartsýnt á að geta strítt því franska þó ógnarsterkt sé.
„Já, það er náttúrlega fyrsta hugsunin sem við verðum að hafa í kollinum. Við verðum að hafa trú á verkefninu. Ef við höfum ekki trú á verkefninu þá verður þetta erfitt.
Auðvitað verður þetta virkilega erfitt en við verðum að trúa því að við getum farið þarna og sótt úrslit. Það er undir okkur komið að reyna að halda þeim aðeins í skefjum og nýta okkar styrkleika þegar þau augnablik koma upp í leiknum,“ sagði Sverrir Ingi ákveðinn að lokum.