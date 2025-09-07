Magnaður endurkomusigur í toppslagnum (myndskeið)

Breiðablik vann ótrúlegan 2:1-sigur gegn FH í toppslag Bestu deildar kvenna á Kópavogsvelli á fimmtudaginn var.
Úrslitin þýða að Breiðablik er með gott forskot á toppnum en liðið er með 43 stig, átta stigum á undan FH í öðru sæti.
Berglind Freyja Hlynsdóttir kom FH yfir á tíundu mínútu. Allt stefndi í sigur FH-inga þar til á 90. mínútu þegar Birta Georgsdóttir jafnaði metin, 1:1. Á þriðju mínútu uppbótartímans bætti Birta við sínu öðru marki og tryggði Blikum dýrmætan sigur.
Mörkin og svipmyndir úr leiknum má finna á YouTube-rás Bestu deildarinnar og hér fyrir neðan.