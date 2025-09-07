Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.9.2025 | 12:15

Magnaður endurkomusigur í toppslagnum (myndskeið)

Birta Georgsdóttir skoraði bæði mörk Breiðabliks.
Birta Georgsdóttir skoraði bæði mörk Breiðabliks. mbl.is/Hákon

Breiðablik vann ótrúlegan 2:1-sigur gegn FH í toppslag Bestu deildar kvenna á Kópavogsvelli á fimmtudaginn var.

Úrslitin þýða að Breiðablik er með gott forskot á toppnum en liðið er með 43 stig, átta stigum á undan FH í öðru sæti.

Berglind Freyja Hlynsdóttir kom FH yfir á tíundu mínútu. Allt stefndi í sigur FH-inga þar til á 90. mínútu þegar Birta Georgsdóttir jafnaði metin, 1:1. Á þriðju mínútu uppbótartímans bætti Birta við sínu öðru marki og tryggði Blikum dýrmætan sigur.

Mörkin og svipmyndir úr leiknum má finna á YouTube-rás Bestu deildarinnar og hér fyrir neðan. 

 

mbl.is
