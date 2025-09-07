Stigunum skipt í Laugardalnum

Þróttur Reykjavík og FHL gerðu 2:2-jafntefli í lokaleik 16. umferðar Bestu deildar kvenna í knattspyrnu í Laugardalnum í dag.
Þróttur er áfram í þriðja sæti deildarinnar með 30 stig en FHL er á botninum með fjögur stig.
Viðureignin fór nokkuð rólega af stað og tóku liðin nokkrar mínútur í að þreifa fyrir sér.
FHL tók forystuna á 27. mínútu. Calliste Brookshire átti góða sendingu inn fyrir á Björgu Gunnlaugsdóttur sem skoraði með góðri afgreiðslu.
Þórdís Elva Ágústsdóttir var nálægt því að jafna metin á 34. mínútu þegar boltinn hrökk fyrir hana utarlega í teignum en Keelan Terrell í marki FHL varði vel.
Alexia Marin Czerwien hefði getað tvöfaldað forystu FHL rétt fyrir hálfleik eftir góðan undirbúning frá Björgu en Mollee Swift varði glæsilega.
Í uppbótartíma fyrri hálfleiks jafnaði Sierra Marie Lelii metin fyrir Þrótt. Kayla Rollins átti skalla í stöngina og boltinn datt fyrir Lelii sem skoraði í opið markið.
Var því staðan í hálfleik 1:1.
Þróttur byrjaði síðari hálfleikinn af krafti og tókst liðinu að komast yfir á 50. mínútu. Þar var María Eva Eyjólfsdóttir að verki en hún skoraði með skalla eftir fyrirgjöf frá Brynju Rán Knudsen.
Aðeins 11 mínútum síðar tókst FHL að jafna metin. Björg kom með góða fyrirgjöf frá hægri, beint á kollinn á Taylor Marie Hamlett sem stangaði boltann í netið.
Skömmu eftir jöfnunarmark FHL fékk Brynja gott skallafæri til að koma Þrótti yfir en skalli hennar endaði rétt framhjá markinu.
Besta færi leiksins kom síðan á 79. mínútu. Isabelle Rose Gilmore slapp í gegn og átti fast skot í stöngina. Boltinn datt síðan fyrir Björgu en hún hitti ekki boltann.
Bæði lið héldu áfram að sækja af krafti en án árangurs. Lokaniðurstaðan var því 2:2-jafntefli.