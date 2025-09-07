Svekktur en stoltur

„Stig er stig en miðað við hvernig leikurinn spilaðist í seinni hálfleik þá hefði ég viljað fá þrjú stig,“ sagði Björgvin Karl Gunnarsson þjálfari FHL eftir 2:2-jafntefli liðsins gegn Þrótti í Bestu deild kvenna í dag.
FHL fékk urmul af færum til að stela sigrinum í blálokin en stöngin og góðar markvörslur frá Mollee Swift björguðu Þrótturum.
„Það er mjög svekkjandi og við fengum mjög góð færi. Það var bjargað á línu tvisvar, skotið í stöng og ég veit ekki hvað, eiginlega hreint ótrúlegt að við setjum hann ekki inn. Við komumst einn á móti markmanni líka og markmaðurinn ver. Ég er svekktur að fá ekki þrjú stig en hins vegar er ég stoltur af liðinu,“ sagði Björgvin í samtali við mbl.is eftir leik.
Björgvin sagði samt að það hefði verið margt jákvætt í frammistöðu liðsins í dag.
„Þær voru allar að leggja sig fram og við vorum með góða einbeitingu í því sem við vorum að gera. Við gerðum engin aulamistök og það er eitthvað sem við viljum sjá alltaf,“ sagði Björgvin.
FHL situr á botni deildarinnar með aðeins fjögur stig eftir 16 umferðir. Það sást samt ekki í frammistöðu liðsins í dag.
„Við höfum spilað mjög góða kafla og kafla í gegnum allt mótið. Við höfum sýnt það í tölfræði að við erum ekkert eitthvað lið sem á ekki heima í deildinni.
Við hugsuðum þetta tímabil sem lærdómsár en því miður þá erum við sennilega ekki í deildinni að ári. Við erum þó reynslunni ríkari og við vitum hvað þarf að gera þegar við komum næst í þessa deild,“ sagði Björgvin.