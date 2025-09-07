Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.9.2025 | 13:00

Þróttur – FHL kl. 14, bein lýsing

Jelena Tinna Kujundzic og stöllur mæta FHL.
Jelena Tinna Kujundzic og stöllur mæta FHL. mbl.is/Karítas
Hafliði Hafþórsson

Þróttur og FHL eigast við í lokaleik 16. umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta á Þróttarvelli á laugardag klukkan 14.

Þróttur er í þriðja sæti með 29 stig. FHL er í botnsætinu með þrjú stig.

Mbl.is er á Þróttarvelli og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.

Þróttur R. 0:0 FHL opna loka
0. mín. Góðan dag og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Þróttar og FHL í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta.
