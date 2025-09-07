Þróttur – FHL kl. 14, bein lýsing

Hafliði Hafþórsson
Þróttur og FHL eigast við í lokaleik 16. umferðar Bestu deildar kvenna í fótbolta á Þróttarvelli á laugardag klukkan 14.
Þróttur er í þriðja sæti með 29 stig. FHL er í botnsætinu með þrjú stig.
Mbl.is er á Þróttarvelli og færir ykkur það helsta úr leiknum í beinni textalýsingu.
|Þróttur R.
|0:0
|FHL
|0. mín. Góðan dag og verið velkomin með mbl.is í beina textalýsingu frá leik Þróttar og FHL í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta.
