Þróttur úr Reykjavík og FHL skildu jöfn, 2:2, í Bestu deild kvenna í knattspyrnu í Laugardalnum í dag. Ólafur Helgi Kristjánsson þjálfari Þróttar var að vonum svekktur með jafnteflið þegar hann ræddi við mbl.is eftir leik.
„Þetta var opinn leikur og fjörugur, bæði lið reyndu að sækja sigurinn í restina. Mér fannst þetta sanngjarnt og FHL spilaði vel. Þær voru kröftugar, vel skipulagðar, hugrakkar og það var ekki að sjá að þetta væri lið sem, fyrir leikinn, væri bara með þrjú stig í deildinni, þannig að hrós á þær.
Við vorum of hægar lungann úr fyrri hálfleik og of passívar en síðustu sjö mínúturnar voru góðar. Byrjunin á seinni hálfleik var góð, við komumst yfir og svo fáum við mark á okkur. Við fáum stöður og möguleika en markmaðurinn hjá FHL var frábær í dag og Mollee [Swift] var sterk hjá okkur líka. Þetta var opinn og fjörugur leikur þar sem tveir góðir markmenn spiluðu,“ sagði Ólafur.
Fannst þér þið vera heppin, miðað við færin sem FHL fékk undir lokin, að taka eitt stig úr leiknum?
„Já, örugglega heppni eða óheppni að fá ekki öll stigin. Ég veit ekki hvort það var heppni eða óheppni. Þegar ég er að reyna að fá liðið mitt til að hafa hugrekki og þor til þess að fara fram á við og sýna ekki hræðslu þá get ég ekki á sama tíma beðið þær um að vera passívar. Ég lifi alveg með því að þetta hafi verið svona opið í restina,“ sagði Ólafur.
Þrótt vantaði tvo lykilleikmenn í vörnina í dag en Jelena Tinna Kujundzic og Mist Funadóttir voru báðar í leikbanni.
„Það er örugglega hægt að setja það inn í gervigreind og spila leikinn aftur og þá geturðu sagt; heyrðu, það sést að þær vantaði. Þessi leikur hafði bara sitt líf þar sem þessir leikmenn voru að spila og hvað hefði gerst, hefðu þær verið með, hef ég ekki hugmynd um. Þær eru bara að taka út sitt leikbann fyrir of mörg gul spjöld og við þurfum að díla við það,“ sagði Ólafur.
Þróttur var í dauðafæri á að minnka muninn á FH, sem er í öðru sæti, niður í þrjú stig með sigri í dag.
„Já, en við getum ekkert gert við því núna. Við þurfum núna að skola þennan leik af okkur, það er leikur á föstudaginn fyrir norðan. Við erum á stað þar sem við höfum ekki verið nógu góðar að taka úrslit úr leikjunum og mér skildist á einhverjum að það hafi verið mánuður síðan við unnum leik í deildinni.
Þegar þú ert á svoleiðis stað þá getur læðst að þér einhver efi. Við þurfum að losa okkur við þann efa og hafa trú á því að við getum unnið leiki. Þá stend ég ekki og bið liðið um að vera passívt og varkárt heldur að sleppa fram af okkur beislinu,“ sagði Ólafur að lokum.