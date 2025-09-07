Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 7.9.2025 | 13:05

Víkingar á skriði (myndskeið)

Shaina Ashouri skoraði tvö mörk fyrir Víking.
Shaina Ashouri skoraði tvö mörk fyrir Víking. mbl.is/Arnþór Birkisson

Víkingur úr Reykjavík vann góðan 3:2-sigur gegn Val í Bestu deild kvenna í knattspyrnu á fimmtudaginn síðastliðinn.

Víkingar hafa unnið síðustu þrjá leiki í deildinni og sitja nú í sjöunda sæti með 19 stig. Valur er í fjórða sæti með 29 stig.

Staðan var 2:0 fyrir Víkingi í hálfleik en Shaina Ashouri skoraði bæði mörk liðsins. Valur minnkaði muninn á 61. mínútu eftir sjálfsmark frá Evu Ýri Helgadóttur.

Á 71. mínútu bætti Emma Steinsen Jónsdóttir við þriðja marki Víkinga. Aðeins mínútu síðar skoraði Jordyn Rhodes annað mark Valskvenna en fleiri urðu mörkin ekki. 

Mörkin og svipmyndir úr leiknum má finna á YouTube-rás Bestu deildarinnar og hér fyrir neðan. 

 

