Víkingar á skriði (myndskeið)

Víkingur úr Reykjavík vann góðan 3:2-sigur gegn Val í Bestu deild kvenna í knattspyrnu á fimmtudaginn síðastliðinn.
Víkingar hafa unnið síðustu þrjá leiki í deildinni og sitja nú í sjöunda sæti með 19 stig. Valur er í fjórða sæti með 29 stig.
Staðan var 2:0 fyrir Víkingi í hálfleik en Shaina Ashouri skoraði bæði mörk liðsins. Valur minnkaði muninn á 61. mínútu eftir sjálfsmark frá Evu Ýri Helgadóttur.
Á 71. mínútu bætti Emma Steinsen Jónsdóttir við þriðja marki Víkinga. Aðeins mínútu síðar skoraði Jordyn Rhodes annað mark Valskvenna en fleiri urðu mörkin ekki.
Mörkin og svipmyndir úr leiknum má finna á YouTube-rás Bestu deildarinnar og hér fyrir neðan.