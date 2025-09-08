Allir klárir í slaginn gegn Frakklandi

„Það eru allir klárir og heilir,“ Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, á fréttamannafundi á Parc des Princes í París í dag.
Ísland mætir Frakklandi í undankeppni HM 2026 á vellinum annað kvöld.
„Það er búið að vera óvenju lítið að gera hjá sjúkraþjálfurunum í þessari ferð og menn eru bara ferskir. Ég á ekki von á því að einhver forfallist eftir þessa æfingu, það var ekki það mikið álag á henni. Það eru allir í góðu standi,“ sagði Arnar um stöðuna á leikmannahópnum.
Á fundinum var hann einnig spurður um fyrirséðan mun á leiknum gegn Frakklandi samanborið við síðasta leik, 5:0-sigur á Aserbaídsjan á föstudagskvöld.
„Þetta verður öðruvísi leikur en gegn Aserbaídsjan. Við stjórnuðum þeim leik á öllum sviðum og í öllum tölfræðiþáttum. Þetta verður öðruvísi á morgun.
Frakkar eru eitt af topp þremur liðum í heiminum ásamt Spáni og Argentínu. Ég held að við munum spila blandaðan leik. Við verðum auðvitað aftar á vellinum en við vorum gegn Aserbaídsjan.
Ég vil að við sýnum mikinn karakter og hjarta á morgun og sýna að við getum spilað eins vel þegar við erum með boltann og án hans. Ég veit sem er að það verður mjög erfitt en ég vænti þess að við höfum gott sjálfstraust og góða trú á okkar getu,“ sagði Arnar.