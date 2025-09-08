Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 8.9.2025 | 23:00

Blaðamaður við Santos: „Er beint flug frá Íslandi til Portúgals?“

Fernando Santos.
Fernando Santos. mbl.is/Ólafur Árdal

Blaðamenn frá Aserbaídsjan þjörmuðu svo sannarlega að Portúgalanum Fernando Santos eftir landsleik Íslands og Aserbaídsjan í D-riðli undankeppni HM karla í fótbolta á Laugardalsvelli á föstudaginn.

Eftir leikinn, sem lauk með 5:0-sigri Íslands, tóku fjölmiðlamenn frá Aserbaídsjan gremju sína út á þjálfaranum á fjölmiðlafundi á Laugardalsvelli.

Myndband af fundinum er nú í dreifingu á samfélagsmiðlum og þar spyr einn blaðamannanna meðal annars Santos að því hvort hann hafi enga sjálfsvirðingu.

„Er beint flug frá Íslandi til Portúgals?“ spurði einn blaðamaðurinn hann en Portúgalanum var sagt upp störfum í dag.

