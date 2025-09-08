Deschamps: Ættum alls ekki að vanmeta Ísland

Didier Deschamps, þjálfari franska karlalandsliðsins í knattspyrnu, segir það ekki í boði að vanmeta íslenska liðið. Liðin mætast í 2. umferð D-riðils undankeppni HM 2026 á Parc des Princes í París annað kvöld.
Á fréttamannafundi á vellinum í dag vildu frönsku fréttamennirnir aðallega ræða um meiðsli Désiré Doué og Ousmane Dembélé, sem verða ekki með á morgun. Deschamps svaraði því þá til að Ísland saknaði sömuleiðis lykilmanna.
„Þeir sakna líka Guðmundssonar, sem er mjög góður leikmaður,“ sagði franski landsliðsþjálfarinn og vísaði þar vitanlega til Alberts Guðmundssonar.
Albert meiddist í 5:0-sigrinum á Aserbaídsjan og ferðaðist ekki með íslenska hópnum til Frakklands.
Deschamps var svo spurður hvernig leik hann byggist við annað kvöld og minntist þá á breyttan leikstíl íslenska liðsins, sem er farið að leggja meiri áherslu á að halda boltanum innan liðsins.
„Þeir eru ekki jafn beinskeyttir (e. direct) og áður. Þeir eru með mjög tæknilega góða leikmenn eins og Guðmundsson, sem er auðvitað fjarverandi, og Haraldsson, sem við þekkjum úr Lille,“ sagði hann og vísaði til Hákonar Arnars Haraldssonar, sem er fyrirliði Íslands í fjarveru Orra Steins Óskarssonar.
Deschamps minntist einmitt sérstaklega á Orra Stein, sem leikur með Real Sociedad á Spáni.
„Þeir eru með leikmann sem spilar á Spáni. Þeir eru líka góðir í föstum leikatriðum. Ég tel að við ættum alls ekki að vanmeta þá,“ sagði landsliðsþjálfarinn enn fremur um íslenska landsliðið.