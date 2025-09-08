Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 8.9.2025 | 7:00

„Fannst eins og ég hefði náð snertingu“

Daníel Leó Grétarsson telur sig hafa náð snertingu í markinu …
Daníel Leó Grétarsson telur sig hafa náð snertingu í markinu umtalaða en hefur ekki miklar áhyggjur af því að fá það ekki skráð á sig. mbl.is/Gunnar Egill
mbl.is

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Nokkuð hefur verið rætt og ritað um fimmta mark Íslands í 5:0-sigri á Aserbaídsjan í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla á föstudagskvöld. Aðallega um hver hafi skorað það.

Kristian Nökkvi Hlynsson fékk markið skráð sem sitt fyrsta A-landsliðsmark en svo virtist sem Daníel Leó Grétarsson hafi sjálfur talið sig vera að skora sitt fyrsta A-landsliðsmark. Aukaspyrna Kristians Nökkva utan af vinstri kanti endaði í netinu, en hugsanlega eftir einhverja viðkomu.

Hver skoraði markið?

„Það er erfitt að segja. Mér fannst eins og ég hefði náð snertingu á boltann en hann breytti ekki mikið um stefnu. Fyrir mig sem varnarmann skiptir meira máli að halda hreinu og að vörnin fái það sjálfstraust sem fylgir því inn í næsta leik.

Það gefur liðinu mikið, og þá sérstaklega mér, vörninni og markmanni, að halda hreinu. Ég tek því frekar en þessu marki,“ sagði Daníel Leó í samtali við mbl.is á liðshóteli Íslands í París í gær.

Byrjar í fótbolta til að spila svona leiki

Spurður hvort hann þyrfti einfaldlega að leyfa Kristian Nökkva að eiga markið sagði Daníel Leó:

„Ég þarf eitthvað að skoða þetta nánar en fókusinn er ekki þarna núna.“

Eðlilega er einbeitingin annars staðar þar sem fram undan er leikur við Frakkland á Parc des Princes annað kvöld.

Miðvörðurinn frá Grindavík viðurkennir að hann sé spenntur að fá að kljást við stórstjörnur á við Kylian Mbappé og Michael Olise.

„Já, að sjálfsögðu. Maður er kannski ekki mikið að hugsa um hverjir eru að fara að spila þarna því þeir eiga frábæra leikmenn í allar stöðu. En þú byrjar í fótbolta til þess að fá að spila svona leiki held ég.

Að fá að spila fyrir svona marga áhorfendur á svona stórum völlum. Þá er það eina sem þú átt eftir að gera að njóta og reyna að spila eins vel og þú getur,“ sagði Daníel Leó að endingu.

mbl.is
Fleira áhugavert
Hringvegurinn lokaður: Hjólhýsi fór á hliðina Voru teknir langt yfir hámarkshraða Alvarlegt mótorhjólaslys á Fjallabaksleið syðri Banna tískubangsa í skólanum
Fleira áhugavert
Fara yfir mögulegar aðgerðir vegna ástandsins á Gasa Fundu nauðgara með nýrri aðferð í Danmörku Kapall slitnaði þrátt fyrir að standast skoðun Voru teknir langt yfir hámarkshraða