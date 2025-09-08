Nokkuð hefur verið rætt og ritað um fimmta mark Íslands í 5:0-sigri á Aserbaídsjan í undankeppni HM 2026 í knattspyrnu karla á föstudagskvöld. Aðallega um hver hafi skorað það.
Kristian Nökkvi Hlynsson fékk markið skráð sem sitt fyrsta A-landsliðsmark en svo virtist sem Daníel Leó Grétarsson hafi sjálfur talið sig vera að skora sitt fyrsta A-landsliðsmark. Aukaspyrna Kristians Nökkva utan af vinstri kanti endaði í netinu, en hugsanlega eftir einhverja viðkomu.
Hver skoraði markið?
„Það er erfitt að segja. Mér fannst eins og ég hefði náð snertingu á boltann en hann breytti ekki mikið um stefnu. Fyrir mig sem varnarmann skiptir meira máli að halda hreinu og að vörnin fái það sjálfstraust sem fylgir því inn í næsta leik.
Það gefur liðinu mikið, og þá sérstaklega mér, vörninni og markmanni, að halda hreinu. Ég tek því frekar en þessu marki,“ sagði Daníel Leó í samtali við mbl.is á liðshóteli Íslands í París í gær.
Spurður hvort hann þyrfti einfaldlega að leyfa Kristian Nökkva að eiga markið sagði Daníel Leó:
„Ég þarf eitthvað að skoða þetta nánar en fókusinn er ekki þarna núna.“
Eðlilega er einbeitingin annars staðar þar sem fram undan er leikur við Frakkland á Parc des Princes annað kvöld.
Miðvörðurinn frá Grindavík viðurkennir að hann sé spenntur að fá að kljást við stórstjörnur á við Kylian Mbappé og Michael Olise.
„Já, að sjálfsögðu. Maður er kannski ekki mikið að hugsa um hverjir eru að fara að spila þarna því þeir eiga frábæra leikmenn í allar stöðu. En þú byrjar í fótbolta til þess að fá að spila svona leiki held ég.
Að fá að spila fyrir svona marga áhorfendur á svona stórum völlum. Þá er það eina sem þú átt eftir að gera að njóta og reyna að spila eins vel og þú getur,“ sagði Daníel Leó að endingu.