Grínuðust á fréttamannafundi: „Sagði mér að Mbappé væri fljótur“

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari og Hákon Arnar Haraldsson fyrirliði íslenska landsliðsins í knattspyrnu í yfirstandandi landsleikjaglugga slógu á létta strengi á fréttamannafundi á Parc des Princes í París í dag.
Ísland mætir Frakklandi í undankeppni HM 2026 á vellinum annað kvöld.
Á fundinum spurði franskur fréttamaður hvort Hákon Arnar gæti gefið Arnari einhver ráð þar sem miðjumaðurinn spilaði með Lille í Frakklandi og þekkti því vel til frönsku leikmannanna.
„Ég mun reyna það. Ég hef spilað gegn sumum af þessum leikmönnum og þeir eru virkilega góðir. Ég mun reyna að hjálpa þjálfaranum,“ sagði Hákon Arnar áður en Arnar skaut inn í:
„Hann lét mig vita að Mbappé væri fljótur.“ Uppskar Arnar hlátur á fundinum áður en Hákon Arnar jánkaði þessari fullyrðingu Arnars:
„Já, hann er það!“