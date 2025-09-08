„Það eru nokkrir af þessum strákum vanir því að spila á stóra sviðinu, ekki allt of margir,“ sagði Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu á fréttamannafundi á Parc des Princes-vellinum í París í dag.
Þar var hann spurður hvernig gengi að stilla spennustig íslensku leikmannanna fyrir stórleik gegn Frakklandi í undankeppni HM 2026 á vellinum annað kvöld.
„Þetta er einn af þeim leikjum sem mun fara í reynslubankann. Þegar ég var að spila þessa leiki fann ég að maður getur oft orðið einmana inni á vellinum. Það er mikið í gangi og á móti frábærum leikmönnum geturðu verið undir í augnablikinu.
Þá ertu kannski að reyna að finna hvernig strúktúrinn virkar, að leita svara í strúktúrnum okkar og helst að gera það innan 50 sekúndubrota og ekki láta líða tíu mínútur til þess því þá ertu búinn að fá á þig 2-3 mörk,“ sagði Arnar.
„Þú verður að halda þér í augnablikinu og útiloka hávaðann, hugsa ekki um hversu frábærir leikmenn Frakkar eru, einbeita þér að þínum leik og einbeita þér að leikplaninu. Reyna bara að vera einbeittur. Það er vandamál í íslenskum fótbolta, það er þetta næsta stig.
Til þess að komast á næsta stig þarftu að vera með ofur fókus og það hefur oft verið okkur til trafala í Evrópuleikjum og landsleikjum. Við þurfum að læra fljótt á morgun, mjög fljótt, og ég ætlast til þess að einbeitingin verði 100 prósent,“ bætti hann við.