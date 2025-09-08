Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 8.9.2025 | 9:00

Munum þurfa að þjást aðeins

Öll einbeiting íslenska liðsins er á leiknum við Frakkland að …
Öll einbeiting íslenska liðsins er á leiknum við Frakkland að sögn Ísaks Bergmanns Jóhannessonar, sem skoraði tvennu gegn Aserbaídsjan. Morgunblaðið/Gunnar Egill
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson í París

gunnaregill@mbl.is

Ekki gefst mikill tími fyrir íslenska karlalandsliðið í knattspyrnu til að fagna glæsilegum 5:0-sigri á Aserbaídsjan í fyrstu umferð D-riðils í undankeppni HM 2026 á Laugardalsvelli síðastliðið föstudagskvöld. Fram undan er nefnilega gífurlega erfiður leikur gegn Frakklandi í París annað kvöld.

„Það gengur bara vel að ná okkur niður. Við erum náttúrlega komnir hingað til Frakklands og undirbúum okkur einungis fyrir Frakklandsleikinn. Þetta verður allt öðruvísi leikur.

Við erum byrjaðir að undirbúa okkur fyrir Frakklandsleikinn og erum búnir að gera upp Aserbaídsjan-leikinn. Það er fullur fókus á Frakkland núna,“ sagði miðjumaðurinn Ísak Bergmann Jóhannesson í samtali við Morgunblaðið á liðshóteli Íslands í París í gær.

