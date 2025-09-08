Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 8.9.2025 | 21:30

Ofursvalur Arnar mátaði sig við sætið hans Enrique

Arnar Gunnlaugsson.
Arnar Gunnlaugsson. mbl.is/Ólafur Árdal

Landsliðsþjálfarinn Arnar Gunnlaugsson er mættur til Frakklands þar sem íslenska karlalandsliðsins mætir Frakklandi í D-riðili undankeppni HM karla í fótbolta í París á morgun.

Leikurinn fer fram á Parc des Princes, heimavelli Evrópu- og Frakklandsmeistara París SG í frönsku höfuðborginni.

Knattspyrnusamband Íslands, KSÍ, birti skemmtilega mynd af Arnari í stjórastólnum á Parc des Princes, þar sem Spánverjinn Luis Enrique situr alla jafna, en hann stýrir París SG.

Ísland byrjaði undankeppnina með besta móti en liðið vann stórsigur gegn Aserbaídsjan, 5:0, á Laugardalsvelli á föstudaginn síðasta á meðan Frakkland hafði betur gegn Úkraínu, 2:0, í Wroclaw. 

Arnar Gunnlaugsson á Parc des Princes í dag.
Arnar Gunnlaugsson á Parc des Princes í dag. Ljósmynd/KSÍ
