Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 8.9.2025 | 8:00

Stjarnan í efri hlutann – M-gjöfin í Bestu deild kvenna

Stjörnukonum hefur gengið vel í Bestu deildinni að undanförnu.
Stjörnukonum hefur gengið vel í Bestu deildinni að undanförnu. Morgunblaðið/Eyþór
Jóhann Ingi Hafþórsson
Morgunblaðið

Jóhann Ingi Hafþórsson

johanningi@mbl.is

FHL náði í sitt fjórða stig í Bestu deild kvenna í fótbolta í gær er liðið gerði jafntefli við Þrótt, 2:2, á útivelli í 16. umferðinni. Slakt gengi Þróttar hélt því áfram en liðið hefur nú leikið fjóra leiki í röð án sigurs.

Eftir tap í öllum leikjunum fram að því hefur FHL nú náð í fjögur stig úr fjórum leikjum og á örlitla von um að halda sæti sínu í deildinni ef liðið vinnur alla fimm leikina sem eftir eru. Þróttur er hins vegar ekki lengur í titilbaráttu og liðið missti af dýrmætum stigum í baráttunni um Evrópusæti.

Björg Gunnlaugsdóttir kom FHL yfir á 27. mínútu en Sierra Lelii jafnaði á 45. mínútu og María Eva Eyjólfsdóttir kom Þrótti yfir á 50. mínútu. Taylor Hamlett jafnaði fyrir gestina á 61. mínútu og urðu mörkin ekki fleiri, þrátt fyrir mikla pressu FHL á lokakaflanum.

