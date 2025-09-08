„Verðum ekki einhverjar keilur fyrir þeim“

„Það er mikill spenningur og tilhlökkun að fara að takast á við þetta stóra verkefni sem er fram undan,“ sagði Stefán Teitur Þórðarson, miðjumaður íslenska landsliðsins í knattspyrnu, í samtali við mbl.is á liðshóteli Íslands í París í dag.
Ísland heimsækir Frakkland á Parc des Princes í undankeppni HM 2026 annað kvöld. Stefán Teitur sagði allan undirbúning fyrir leikinn hafa verið með besta móti.
„Það hefur gengið mjög vel. Við tókum góðan fund um leikinn á móti Aserbaídsjan til þess að sjá hvað við gerðum vel þar og hvaða hluti við getum tekið og nýtt okkur á móti Frakklandi. Eins og við höfum allir talað um verður þetta allt öðruvísi leikur.
Við verðum aðeins meira í hlutverki Aserbaídsjan, eins og þeir voru í á móti okkur, í leiknum á móti Frökkunum. Við þurfum samt sem áður að geta leitað í okkar strúktúr þegar við vinnum boltann og líka þegar við erum í vörn.
Það þýðir ekkert bara að bomba boltanum frá okkur í hvert skipti sem við fáum hann. Við þurfum að vera hugrakkir og taka boltann,“ sagði Skagamaðurinn.
Hvernig farið þið að því að stöðva stórlið Frakka?
„Það er erfitt að segja hvernig við förum að því. Við förum að því með því að spila okkar besta leik saman sem lið. Við getum ekkert farið mikið í einn á einn. Við þurfum að vera duglegir í að fara saman tveir á einn, tvöfalda og jafnvel þrefalda á þeirra bestu leikmenn.
Við þurfum að vinna fyrir hvern annan og það er sama þegar skiptimennirnir koma inn á. Við munum þurfa að nota allan hópinn okkar í þessum leik og halda okkur sem ferskustum því að þetta er eitt besta ef ekki besta landsliðið í heiminum í dag,“ sagði Stefán Teitur.
Sagðist hann jafnframt bjartsýnn á að Ísland geti strítt Frökkunum.
„Já, 100 prósent. Við erum ekki að fara að mæta eitthvað litlir út á völl, eins og einhverjar keilur fyrir þeim. Við erum ekki að mæta til þess að horfa á þá með stjörnur í augunum. Við erum að mæta þarna til þess að gera okkar og halda okkar vegferð áfram. Það eru skýr markmið frá hópnum um það sem við ætlum að gera.“