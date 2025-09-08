Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 8.9.2025 | 12:35

Vonast til að leika áfram með Vestra

Anton Kralj fagnar bikarsigrinum á Laugardalsvellinum.
Anton Kralj fagnar bikarsigrinum á Laugardalsvellinum. mbl.is/Birta Margrét Björgvinsdóttir

Sænski knattspyrnumaðurinn Anton Kralj vonast til þess að leika áfram með bikarmeisturum Vestra á næsta tímabili og taka þátt í Evrópuævintýri Vestfjarðafélagsins.

Þetta segir hann í viðtali við sænska netmiðilinn Fotbollskanalen en Vestri vann Val í úrslitaleik bikarkeppninnar, 1:0, í ágústmánuði og tekur því þátt í undankeppni Sambandsdeildarinnar næsta sumar. Það verður frumraun félagsins í Evrópukeppni.

Kralj samdi við Vestra til eins árs fyrir þetta tímabil en segir í viðtallinu að hann geti vel hugsað sér að dvelja lengur á Ísafirði.

„Algjörlega, mér líður mjög vel og mér hefur gengið vel. Ég á eftir að ræða við félagið en Evrópukeppnin hefur mikið aðdráttarafl," segir Kralj en svarar því játandi að hann sé alveg til í að spila aftur í sænsku úrvalsdeildinni. Þar lék hann með Hammarby, Sundsvall og Degerfors eftir að hafa alist upp hjá Malmö.

Kralj segir ennfremur frá bikarstemningunni á Ísafirði eftir bikarsigurinn og móttökunum sem liðið fékk þar þegar það kom heim eftir úrslitaleikinn.

mbl.is
Fleira áhugavert
Ráðherra hyggst afnema æviskipanir „Við höfum einfaldlega ekki gert nóg“ Stefnt að hallalausum ríkisrekstri 2027 Jarðskjálfti upp á 3,3 nærri Heklu
Fleira áhugavert
125 milljarðar í fjármagnskostnað ergja mig Stefnt á upptöku 15% alheimslágmarksskatts Voru teknir langt yfir hámarkshraða Alvarlegt mótorhjólaslys á Fjallabaksleið syðri