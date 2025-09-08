Vonast til að leika áfram með Vestra

Sænski knattspyrnumaðurinn Anton Kralj vonast til þess að leika áfram með bikarmeisturum Vestra á næsta tímabili og taka þátt í Evrópuævintýri Vestfjarðafélagsins.
Þetta segir hann í viðtali við sænska netmiðilinn Fotbollskanalen en Vestri vann Val í úrslitaleik bikarkeppninnar, 1:0, í ágústmánuði og tekur því þátt í undankeppni Sambandsdeildarinnar næsta sumar. Það verður frumraun félagsins í Evrópukeppni.
Kralj samdi við Vestra til eins árs fyrir þetta tímabil en segir í viðtallinu að hann geti vel hugsað sér að dvelja lengur á Ísafirði.
„Algjörlega, mér líður mjög vel og mér hefur gengið vel. Ég á eftir að ræða við félagið en Evrópukeppnin hefur mikið aðdráttarafl," segir Kralj en svarar því játandi að hann sé alveg til í að spila aftur í sænsku úrvalsdeildinni. Þar lék hann með Hammarby, Sundsvall og Degerfors eftir að hafa alist upp hjá Malmö.
Kralj segir ennfremur frá bikarstemningunni á Ísafirði eftir bikarsigurinn og móttökunum sem liðið fékk þar þegar það kom heim eftir úrslitaleikinn.