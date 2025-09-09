Arnar gerir tvær breytingar: Guðjohnsen-bræður byrja

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, hefur tilkynnt byrjunarlið sitt fyrir leik gegn Frakklandi á Parc des Princes í París í undankeppni HM 2026 sem hefst klukkan 18.45 í kvöld.
Arnar gerir tvær breytingar á liðinu frá 5:0-sigrinum á Aserbaídsjan síðastliðið föstudagskvöld.
Daníel Tristan Guðjohnsen kemur inn í liðið fyrir hinn meidda Albert Guðmundsson í sínum fyrsta byrjunarliðsleik hjá A-landsliðinu. Mikael Anderson kemur svo inn í liðið fyrir Stefán Teit Þórðarson.
Byrjunarlið Íslands: (4-3-3)
Mark: Elías Rafn Ólafsson.
Vörn: Guðlaugur Victor Pálsson, Sverrir Ingi Ingason, Daníel Leó Grétarsson, Mikael Egill Ellertsson.
Miðja: Mikael Anderson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Hákon Arnar Haraldsson (fyrirliði).
Sókn: Jón Dagur Þorsteinsson, Andri Lucas Guðjohnsen, Daníel Tristan Guðjohnsen.