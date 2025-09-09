Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.9.2025 | 17:21 | Uppfært 17:43

Arnar gerir tvær breytingar: Guðjohnsen-bræður byrja

Daníel Tristan Guðjohnsen og Mikael Anderson koma báðir inn í …
Daníel Tristan Guðjohnsen og Mikael Anderson koma báðir inn í byrjunarliðið. mbl.is/Ólafur Árdal

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, hefur tilkynnt byrjunarlið sitt fyrir leik gegn Frakklandi á Parc des Princes í París í undankeppni HM 2026 sem hefst klukkan 18.45 í kvöld.

Arnar gerir tvær breytingar á liðinu frá 5:0-sigrinum á Aserbaídsjan síðastliðið föstudagskvöld.

Daníel Tristan Guðjohnsen kemur inn í liðið fyrir hinn meidda Albert Guðmundsson í sínum fyrsta byrjunarliðsleik hjá A-landsliðinu. Mikael Anderson kemur svo inn í liðið fyrir Stefán Teit Þórðarson.

Byrjunarlið Íslands: (4-3-3)

Mark: Elías Rafn Ólafsson.

Vörn: Guðlaugur Victor Pálsson, Sverrir Ingi Ingason, Daníel Leó Grétarsson, Mikael Egill Ellertsson.

Miðja: Mikael Anderson, Ísak Bergmann Jóhannesson, Hákon Arnar Haraldsson (fyrirliði).

Sókn: Jón Dagur Þorsteinsson, Andri Lucas Guðjohnsen, Daníel Tristan Guðjohnsen.


