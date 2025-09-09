Blikar höfnuðu tilboði frá Póllandi

Breiðablik hafnaði tilboði frá Póllandi í knattspyrnumanninn Ágúst Orra Þorsteinsson í gær.
Alfreð Finnbogason, tæknilegur ráðgjafi knattspyrnudeildar Breiðabliks, staðfesti þetta í samtali við fótbolta.net í dag.
Fótbolti.net greinir meðal annars frá því að tilboðið hafi hljóðað upp á 60 milljónir íslenskra króna en hann er uppalinn hjá Kópavogsliðinu.
„Ég get staðfest að það kom tilboð í Gústa en við mátum það þannig að það væri eiginlega ómögulegt að selja hann þar sem glugginn á Íslandi er lokaður,“ sagði Alfreð meðal annars.
Hann hefur skorað eitt mark í 19 leikjum í Bestu deildinni í sumar en hann gekk til liðs við Blika fyrir tímabilið frá Genoa á Ítalíu.