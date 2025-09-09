Jón Dagur Þorsteinsson var bæði stoltur og svekktur eftir naumt tap gegn Frakklandi, 2:1, í undankeppni HM í fótbolta í kvöld. Hann var svekktur að mark sem Andri Lucas Guðjohnsen skoraði í uppbótartíma var dæmt af.
„Það var svekkjandi að fá ekkert út úr þessum leik. Markið hjá Andra og að vera einum fleiri í 20 mínútur. Það var þreytt að fá ekkert út úr leiknum.
Þetta var mjög soft. Það er það eina sem hægt er að segja. Ég efast um að Andri hefði fengið víti ef þetta væri í hina áttina. Svona er þetta,“ sagði hann við mbl.is.
Aurélien Tchouaméni fékk beint rautt spjald fyrir að brjóta illa á Jóni Degi í seinni hálfleik.
„Ég held ég hafi sloppið frekar vel. Ég stífnaði upp í kálfanum. Ég fann snertinguna og vissi að þetta væri rautt spjald.“
Þrátt fyrir leiðinlega niðurstöðu var Jón Dagur stoltur af frammistöðunni.
„Það er lítið annað hægt en að vera stoltur. Auðvitað er maður líka pirraður, að leggja allt í leikinn og fá ekkert úr honum. Frammistaðan var frábær. Við þurfum að halda þessu áfram.
Vonandi verða allir heilir í næsta verkefni. Við þurfum leikmenn eins og Orra og Albert. Vonandi fyllum við Laugardalsvöllinn í október og stríðum Úkraínumönnum og Frökkum.“
En voru Frakkar að vanmeta Íslendinga í kvöld?
„Þegar Frakkar mæta Íslendingum vanmeta þeir alltaf,“ sagði Jón Dagur.