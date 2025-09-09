„Fannst umræðan fáránleg”

Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, gaf lítið fyrir umræðu þess efnis að Jón Dagur Þorsteinsson hafi ekki notið sín nægilega vel á hægri kanti í 5:0-sigri Íslands á Aserbaídsjan í undankeppni HM 2026 síðastliðið föstudagskvöld.
Í útvarpsþætti Fótbolta.net var meðal annars rætt um að Jón Dagur, sem spilar venjulega á vinstri kanti, kynni ekki jafn vel við sig hægra megin.
„Mér fannst umræðan bara fáránleg því Jón Dagur átti frábæran leik og lagði upp tvö mörk. Það er bara punktur. Það þarf ekkert að svara neitt meira fyrir það.
Þetta var skrítin umræða og hún átti sér enga stoð í raunveruleikanum,“ sagði Arnar um málið á fréttamannafundi á Parc des Princes í París í gær.
Frakkland og Ísland mætast á Parc des Princes-vellinum klukkan 18.45 í kvöld.