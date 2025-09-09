Franskan ekki nógu góð en getur rifið kjaft

Hákon Arnar Haraldsson, fyrirliði Íslands í knattspyrnu karla í yfirstandandi landsleikjaglugga, sagði á fréttamannafundi í gær að trú væri innan hópsins að geta náð í eitt stig eða þrjú gegn Frakklandi þegar liðin mætast á Parc des Princes-vellinum í París í kvöld.
„Já, annars værum við ekkert hérna. Þá gætum við alveg eins bara sleppt þessu. Það er alltaf trú. Þetta verður auðvitað ógeðslega erfitt. Nokkrir hérna eru bara bestu leikmenn í heimi,“ sagði Hákon Arnar.
Hann er leikmaður Lille í Frakklandi en viðurkenndi að vera ekki nægilega góður í frönsku. Hákon Arnar getur þó rifið kjaft við Frakkana.
„Ég er ekki nógu góður því miður en ég get sagt einhver orð sem ég má ekki vera að segja hérna. Kannski segi ég þau á morgun til að æsa aðeins í þeim. En franskan er ekki nógu góð, því miður,“ sagði hann í léttum dúr.
Finnurðu fyrir aukinni pressu að standa þig á franskri grundu þar sem þú spilar í Frakklandi?
„Nei, ekkert þannig sko. Ég spila hérna í Frakklandi næstum því í hverri viku. Það er ekkert þannig, þetta er bara eins og hver annar leikur. Vonandi verður góð stemming og vonandi náum við í stig. Ég finn ekki fyrir aukinni pressu.“