Mér stökk bros þegar franskir fréttamenn kvörtuðu gagngert við Didier Deschamps, þjálfara franska karlalandsliðsins í knattspyrnu, yfir fjarveru tveggja lykilmanna.
Ósjálfrátt hugsaði ég að franska landsliðið myndi spjara sig þótt tveir heimsklassaleikmenn hefðu helst úr lestinni fyrir leikinn gegn Íslandi í kvöld.
Æ, æ, þurfið þið að stilla upp Bradley Barcola, Marcus Thuram, Hugo Ekitiké eða Kingsley Coman í fjarveru Ousmane Dembélé og Désire Doué?
Fyrirgefið mér ef ég felli ekki mörg tár. Deschamps svaraði fréttamönnunum líka með því að benda á að Albert Guðmundsson væri fjarverandi hjá íslenska liðinu. Þá er Orri Steinn Óskarsson líka meiddur.
