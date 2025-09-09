Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 9.9.2025 | 15:50

Fyrirgefið mér ef ég felli ekki mörg tár

Didier Deschamps á fréttamannafundinum í gær.
Didier Deschamps á fréttamannafundinum í gær. AFP/Franck Fife
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Mér stökk bros þegar franskir fréttamenn kvörtuðu gagngert við Didier Deschamps, þjálfara franska karlalandsliðsins í knattspyrnu, yfir fjarveru tveggja lykilmanna.

Ósjálfrátt hugsaði ég að franska landsliðið myndi spjara sig þótt tveir heimsklassaleikmenn hefðu helst úr lestinni fyrir leikinn gegn Íslandi í kvöld.

Æ, æ, þurfið þið að stilla upp Bradley Barcola, Marcus Thuram, Hugo Ekitiké eða Kingsley Coman í fjarveru Ousmane Dembélé og Désire Doué?

Fyrirgefið mér ef ég felli ekki mörg tár. Deschamps svaraði fréttamönnunum líka með því að benda á að Albert Guðmundsson væri fjarverandi hjá íslenska liðinu. Þá er Orri Steinn Óskarsson líka meiddur.

