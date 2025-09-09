Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.9.2025 | 10:20

Fyrirliði FH á leið til Noregs

Arna Eiríksdóttir hefur verið einn besti varnarmaður Bestu deildarinnar í ár. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Arna Eiríksdóttir, fyrirliði FH og leikmaður 23-ára landsliðs Íslands í knattspyrnu, er að líkindum á leið til norsku meistaranna Vålerenga.

Frá þessu er greint á fotbolti.net í dag og jafnframt birti Orri Rafn Sigurðarson þetta á síðu sinni á samfélagsmiðlinum X.

Vålerenga, sem er frá Ósló, er í baráttu við Brann um norska meistaratitilinn og er fjórum stigum á eftir Bergenliðinu í þeim slag. Landsliðskonan Sædís Rún Heiðarsdóttir leikur sitt annað tímabil með Vålerenga.

Arna hefur verið einn besti varnarmaður Bestu deildarinnar í ár og átt drjúgan þátt í velgengni FH sem er í öðru sæti deildarinnar og lék til úrslita í bikarkeppninni í síðasta mánuði.

Hún verður 23 ára í næstu viku og á að baki 111 leiki í efstu deild með FH, Þór/KA, Val og  HK/Víkingi, og hefur skorað í þeim 11 mörk. Arna á tvo A-landsleiki að baki.

