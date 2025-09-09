Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 9.9.2025 | 13:25 | Uppfært 14:38

Gyða var best: Lið 16. umferðar

Gyða Kristín skoraði tvö mörk og átti tvær stoðsendingar.
Gyða Kristín skoraði tvö mörk og átti tvær stoðsendingar. Ljósmynd/Kristinn Steinn
Víðir Sigurðsson
Víðir Sigurðsson

Gyða Kristín Gunnarsdóttir, kantmaður úr Stjörnunni, var besti leikmaðurinn í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.

Gyða var í aðalhlutverki hjá Garðabæjarliðinu þegar það sigraði Þór/KA, 4:1, á laugardaginn og lyfti sér þar með upp fyrir Akureyrarliðið og í fimmta sæti deildarinnar sem er besta staða þess á yfirstandandi keppnistímabili.

Hún skoraði tvö markanna og lagði upp hin tvö fyrir þær Úlfu Dís Úlfarsdóttur og Fanneyju Lísu Jóhannesdóttur.

Gyða hafði aðeins náð að skora eitt mark í fyrstu fjórtán leikjum Stjörnunnar á tímabilinu og bætti því vel úr því á laugardaginn.

