Gyða var best: Lið 16. umferðar

Gyða Kristín Gunnarsdóttir, kantmaður úr Stjörnunni, var besti leikmaðurinn í 16. umferð Bestu deildar kvenna í fótbolta að mati Morgunblaðsins.
Gyða var í aðalhlutverki hjá Garðabæjarliðinu þegar það sigraði Þór/KA, 4:1, á laugardaginn og lyfti sér þar með upp fyrir Akureyrarliðið og í fimmta sæti deildarinnar sem er besta staða þess á yfirstandandi keppnistímabili.
Hún skoraði tvö markanna og lagði upp hin tvö fyrir þær Úlfu Dís Úlfarsdóttur og Fanneyju Lísu Jóhannesdóttur.
Gyða hafði aðeins náð að skora eitt mark í fyrstu fjórtán leikjum Stjörnunnar á tímabilinu og bætti því vel úr því á laugardaginn.
