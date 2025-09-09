Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.9.2025 | 12:15

„Hann getur í alvöru varið allt“

Hákon Arnar Haraldsson í leik með Lille og Lucas Chevalier …
Hákon Arnar Haraldsson í leik með Lille og Lucas Chevalier í leik með París SG. AFP/Samsett/Loic Venance og Franck Fife

Hákon Arnar Haraldsson, fyrirliði íslenska landsliðsins í knattspyrnu í yfirstandandi landsleikjaglugga og leikmaður Lille í Frakklandi, hrósaði fyrrverandi samherja sínum Lucas Chevalier í hástert á fréttamannafundi á Parc des Princes í París í gær.

Chevalier er markvörður sem Evrópumeistarar Parísar SG keyptu frá Lille í sumar.

„Mér finnst hann vera einn besti markvörður heims. Hann sýndi það á síðasta tímabili. Hann getur í alvöru varið allt. Það er ótrúlegt hvað hann vann mörg stig fyrir okkur á síðasta tímabili.

Hann er besti markvörður sem ég hef spilað með. Hann átti það skilið að fara til Parísar og ég óska honum alls hins besta,“ sagði Hákon Arnar.

Chevalier er 23 ára og á enn eftir að leika sinn fyrsta A-landsleik. Mike Maignan hefur verið á undan honum í goggunarröðinni og byrjaði til að mynda síðasta leik, 2:0-sigur á Úkraínu í Póllandi síðastliðið föstudagskvöld.

mbl.is
Fleira áhugavert
Opnar stofuna aftur og segist hissa á sjálfum sér Jarðskjálfti upp á 3,3 nærri Heklu Vinnubrögðin með ólíkindum Farbann sett á ísraelska ráðherra
Fleira áhugavert
Bandaríkin fengu að vita um árásina fyrir fram Hyggst leggja fram breytingar á fjárlagafrumvarpi Svíar bregðast við PISA og boða símabann Ísraelar réðust á fund Hamas í höfuðborg Katar