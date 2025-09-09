Hákon Arnar Haraldsson, fyrirliði íslenska landsliðsins í knattspyrnu í yfirstandandi landsleikjaglugga og leikmaður Lille í Frakklandi, hrósaði fyrrverandi samherja sínum Lucas Chevalier í hástert á fréttamannafundi á Parc des Princes í París í gær.
Chevalier er markvörður sem Evrópumeistarar Parísar SG keyptu frá Lille í sumar.
„Mér finnst hann vera einn besti markvörður heims. Hann sýndi það á síðasta tímabili. Hann getur í alvöru varið allt. Það er ótrúlegt hvað hann vann mörg stig fyrir okkur á síðasta tímabili.
Hann er besti markvörður sem ég hef spilað með. Hann átti það skilið að fara til Parísar og ég óska honum alls hins besta,“ sagði Hákon Arnar.
Chevalier er 23 ára og á enn eftir að leika sinn fyrsta A-landsleik. Mike Maignan hefur verið á undan honum í goggunarröðinni og byrjaði til að mynda síðasta leik, 2:0-sigur á Úkraínu í Póllandi síðastliðið föstudagskvöld.