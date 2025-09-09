Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.9.2025 | 9:40 | Uppfært 11:53

Hornfirðingurinn framarlega í Evrópu

Freyr Sigurðsson í leik með Fram gegn ÍBV í sumar.
Freyr Sigurðsson í leik með Fram gegn ÍBV í sumar. Ljósmynd/Kristinn Steinn

Freyr Sigurðsson, knattspyrnumaðurinn efnilegi frá Hornafirði sem leikur með Fram, er á lista yfir bestu ungu sóknartengiliðina í Evrópu um þessar mundir.

Á samantektarlista CIES Football Observatory, sem heldur utan um tölfræði úr leikjum víðs vegar um Evrópu, eru m.a. birtir tíu bestu sóknartengiliðirnir, 20 ára og yngri, sem ekki leika í fimm stærstu deildunum, þ.e. Englandi, Ítalíu, Spáni, Þýskalandi eða Frakklandi.

Þar er Freyr í sjöunda sæti með 60,7 stig en leikmenn frá liðum í Sviss, Danmörku, Belgíu og Serbíu eru fyrir ofan hann á listanum.

Freyr, sem er 19 ára gamall, hefur átt gott tímabil með Fram, sérstaklega seinni hluta sumars, en hann var m.a. valinn besti leikmaður 14. umferðar í Bestu deildinni hjá Morgunblaðinu.

