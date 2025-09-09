Hornfirðingurinn framarlega í Evrópu

Freyr Sigurðsson, knattspyrnumaðurinn efnilegi frá Hornafirði sem leikur með Fram, er á lista yfir bestu ungu sóknartengiliðina í Evrópu um þessar mundir.
Á samantektarlista CIES Football Observatory, sem heldur utan um tölfræði úr leikjum víðs vegar um Evrópu, eru m.a. birtir tíu bestu sóknartengiliðirnir, 20 ára og yngri, sem ekki leika í fimm stærstu deildunum, þ.e. Englandi, Ítalíu, Spáni, Þýskalandi eða Frakklandi.
Þar er Freyr í sjöunda sæti með 60,7 stig en leikmenn frá liðum í Sviss, Danmörku, Belgíu og Serbíu eru fyrir ofan hann á listanum.
Freyr, sem er 19 ára gamall, hefur átt gott tímabil með Fram, sérstaklega seinni hluta sumars, en hann var m.a. valinn besti leikmaður 14. umferðar í Bestu deildinni hjá Morgunblaðinu.
Top U2⃣0⃣ attacking midfielders non-big-5 top divisions, @CIES_Football Index with @impect_official 🤩— CIES Football Obs (@CIES_Football) September 8, 2025
🥇 #GaoussouDiakite 🇲🇱 74.2 out of 💯
🥈 #ThomasJorgensen 🇩🇰 72.8
🥉 #KonstantinosKaretsas 🇬🇷 70.8#Mircetic 🇷🇸 #AspJensen 🇩🇰 #Milosavljevic 🇷🇸 #Sigurdsson 🇮🇸 #Silva 🇨🇭🇵🇹 #Kanga… pic.twitter.com/D9NphKs9a8