Ísak ósáttur: Rænt af okkur stigi

„Ég er ótrúlega stoltur af liðinu,“ var það fyrsta sem Ísak Bergmann Jóhannesson sagði við mbl.is eftir tapið nauma gegn Frakklandi, 2:1, í undankeppni HM í fótbolta í París í kvöld.
„Við áttum skilið að fá stig á einum erfiðasta útivelli í Evrópu. Ég er ótrúlega stoltur. Þetta var alvöruframmistaða,“ bætti hann við.
Ísak fékk högg í baráttu við Jules Koundé og fór því af velli í seinni hálfleik.
„Ég er að drepast, ég fékk högg frá Koundé í fyrri hálfleik. Arnar tók mig út af á 70. og það var rétt. Þetta er högg og vonandi verð ég góður eftir 2-3 daga.“
Andri Lucas Guðjohnsen skoraði í blálokin en markið var dæmt af eftir skoðun í VAR.
„Við vorum að horfa á þetta í klefanum og ég sé ekki neitt á þetta. Þetta var svona hálf sekúnda þar sem hann var að toga. Þeir voru að djöflast hver í öðrum. Ég skil þetta ekki, þetta er glórulaust og það var rænt af okkur stigi.“
Hann var ánægður með hve vel leikáætlun þjálfarateymisins gekk upp í kvöld.
„Við fylgdum því 100 prósent og það gekk fullkomlega upp. Varnarleikurinn var geggjaður. Þeir skora úr víti og svo vippubolta þar sem Mbappé stakk sér í gegn. Okkur leið vel og þetta var þroskuð frammistaða.
Fyrri hálfleikur var mjög góður og við getum byggt ofan á þessu. Við vinnum þá á teppinu í Laugardalnum,“ sagði Ísak.