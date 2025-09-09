Íþróttir | Íslenski fótboltinn | mbl | 9.9.2025 | 21:21 | Uppfært 21:48

Íslendingar rændir í París? – „Þetta var aldrei brot“

Andri Lucas skorar markið sem síðan var dæmt af.
Andri Lucas skorar markið sem síðan var dæmt af. Ljósmynd/Alex Nicodim

Andri Lucas Guðjohnsen kom boltanum í annað sinn í mark Frakklands í uppbótartíma þegar Ísland og Frakkland mættust í undankeppni HM karla í París í kvöld.

Eftir skoðun í VAR mat portúgalskur dómari leiksins hins vegar að Andri hafi gerst brotlegur og dæmdi markið af. Frakkland fór því með nauman 2:1-sigur af hólmi.

Fyrrverandi landsliðsmaðurinn Kári Árnason var ekki sáttur við að markið hafi verið dæmt af. „Þetta er ekki brot, aldrei,“ sagði hann á Sýn Sport eftir leik.

„Það sem við fáum út úr þessum leik er að við getum farið á einn erfiðasta útileikinn og verið hársbreidd frá þessu og hugsanlega rændir einu stigi,“ bætti Bjarni Guðjónsson, annar fyrrverandi landsliðsmaður, við. 

