Íslendingar rændir í París? – „Þetta var aldrei brot“

Andri Lucas Guðjohnsen kom boltanum í annað sinn í mark Frakklands í uppbótartíma þegar Ísland og Frakkland mættust í undankeppni HM karla í París í kvöld.
Eftir skoðun í VAR mat portúgalskur dómari leiksins hins vegar að Andri hafi gerst brotlegur og dæmdi markið af. Frakkland fór því með nauman 2:1-sigur af hólmi.
Fyrrverandi landsliðsmaðurinn Kári Árnason var ekki sáttur við að markið hafi verið dæmt af. „Þetta er ekki brot, aldrei,“ sagði hann á Sýn Sport eftir leik.
„Það sem við fáum út úr þessum leik er að við getum farið á einn erfiðasta útileikinn og verið hársbreidd frá þessu og hugsanlega rændir einu stigi,“ bætti Bjarni Guðjónsson, annar fyrrverandi landsliðsmaður, við.