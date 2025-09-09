Íþróttir | Íslenski fótboltinn | Morgunblaðið | 9.9.2025 | 8:00

Komnir til að vinna leikinn

Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari segir að ávallt sé stefnt að sigri.
Morgunblaðið/Ólafur Árdal
Morgunblaðið

Gunnar Egill Daníelsson

gunnaregill@mbl.is

Verkefnin verða vart mikið stærri en það sem bíður íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu í 2. umferð D-riðils undankeppni HM 2026 í kvöld. Þá mætir Ísland geysilega sterku liði Frakklands, þriðja sterkasta liði heims samkvæmt styrkleikalista FIFA, á Parc des Princes, heimavelli Evrópumeistara Parísar SG.

Í liði Frakklands er valinn maður í hverju rúmi. Heimsklassaleikmenn eru á hverju strái og má þar nefna fyrirliðann Kylian Mbappé, sóknarmann Real Madríd, og kantmanninn Michael Olise hjá Bayern München. Nokkrar af stærstu stjörnum liðsins, sóknarmennirnir Ousmane Dembélé og Désiré Doué hjá PSG ásamt William Saliba miðverði Arsenal, eru fjarri góðu gamni vegna meiðsla.

