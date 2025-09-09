Komnir til að vinna leikinn

Gunnar Egill Daníelsson
Verkefnin verða vart mikið stærri en það sem bíður íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu í 2. umferð D-riðils undankeppni HM 2026 í kvöld. Þá mætir Ísland geysilega sterku liði Frakklands, þriðja sterkasta liði heims samkvæmt styrkleikalista FIFA, á Parc des Princes, heimavelli Evrópumeistara Parísar SG.
Í liði Frakklands er valinn maður í hverju rúmi. Heimsklassaleikmenn eru á hverju strái og má þar nefna fyrirliðann Kylian Mbappé, sóknarmann Real Madríd, og kantmanninn Michael Olise hjá Bayern München. Nokkrar af stærstu stjörnum liðsins, sóknarmennirnir Ousmane Dembélé og Désiré Doué hjá PSG ásamt William Saliba miðverði Arsenal, eru fjarri góðu gamni vegna meiðsla.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar.
Til þess að lesa hana þarftu að skrá þig inn.
Ertu ekki með notendaaðgang? Fara í nýskráningu.
Þú ert innskráð(ur) sem ... en ert ekki með áskrift.
Aðgangur að þessari frétt í fullri lengd krefst áskriftar að Morgunblaðinu, rafræns aðgangs á borð við vikupassa eða séráskriftar að viðkomandi efnisflokki á mbl.is.